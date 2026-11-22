Quân đội Israel và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã nhất trí xây dựng các kế hoạch chung nhằm ứng phó với khả năng căng thẳng với Iran leo thang.

Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir (trái) gặp Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper tại trụ sở quân đội Israel ở Tel Aviv. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel

Kênh truyền hình Channel 13 của Israel ngày 21/11 cho biết, quân đội nước này xác nhận sự tồn tại của các kế hoạch chung với CENTCOM, đồng thời cảnh báo thời điểm cuộc chiến bùng nổ đang “đến gần”.

Tuy nhiên, một sĩ quan cấp cao Israel giấu tên cho hay chưa có quyết định tấn công Iran nào được thảo luận trong chuyến thăm Tel Aviv của Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper. Hôm 19/11, ông Cooper đã gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir và Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad Roman Gofman tại Tel Aviv, trong bối cảnh Israel chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Các đánh giá an ninh của Israel cho thấy khả năng xung đột với Iran tái diễn hiện không cao hơn so với những ngày gần đây. Mức độ cảnh giác của quân đội Israel vẫn ở mức cao nhưng chưa được nâng lên mức tối đa.

Theo Channel 13, các đánh giá của quân đội Israel cho rằng “đã đến lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải quyết định có hành động với Iran hay không”.

Thông tin trên được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng, kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Tehran đáp trả bằng cách tấn công Israel và những cơ sở mà nước này mô tả là căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia Ảrập.

Washington và Tehran đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) vào ngày 18/6 và bắt đầu đàm phán. Tuy nhiên, tiến trình thương lượng đạt ít tiến triển do bất đồng về hoạt động hàng hải và an ninh tại eo biển Hormuz.