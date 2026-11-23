Trong cuộc họp kín tuần trước, tình báo quân đội Israel cảnh báo các cuộc không kích Iran có thể kích hoạt xung đột khu vực rộng lớn hơn, liên quan đến Lebanon, Syria và Gaza.

Kênh Channel 12 của Israel ngày 22/11 đưa tin, cảnh báo được đưa ra trong cuộc họp kín có sự tham dự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức quốc phòng cấp cao khi Israel liên tục thảo luận về những phương án quân sự nhằm vào Iran trong những tuần gần đây.

Tình báo quân đội Israel đánh giá rằng một cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể châm ngòi xung đột trên “nhiều mặt trận”. Nhận định này trái ngược với kỳ vọng được cho là của ông Netanyahu và Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad Roman Gofman rằng chiến dịch có thể chỉ kéo dài từ 3-5 ngày.

Sau khi để mất đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 27/10, ông Netanyahu bị cáo buộc phóng đại mối đe dọa từ Iran nhằm mục đích chính trị, đồng thời thúc đẩy một cuộc tấn công có thể ngăn cản việc thành lập chính phủ thay thế.

Chiến đấu cơ F-15 của Không quân Israel. Ảnh: IDF

Channel 12 cũng đưa tin, chính trị gia đối lập Avigdor Liberman gần đây cũng cảnh báo về việc không nên tấn công Iran. Việc này xuất phát từ lo ngại ông Netanyahu đang cân nhắc một cuộc tấn công đơn phương nhằm vào Iran, không có sự tham gia hoặc chấp thuận của Mỹ.

Ông Liberman, người vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng lâm thời của Quốc hội Israel (Knesset), tuần trước tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thời điểm hiện tại đều không có cơ sở chính đáng và “hoàn toàn xuất phát từ động cơ chính trị”.

IDF từ chối bình luận với Channel 12 về những phát biểu được cho là đưa ra trong các cuộc họp kín.

Ông Trump định tấn công Iran sau dịp năm mới

Theo Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/11 cho biết ông có ý định nối lại các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran sau dịp năm mới nếu đàm phán không đạt được thỏa thuận.

Ông Trump chia sẻ các cuộc đàm phán gián tiếp với Tehran vẫn đang diễn ra nhưng ông bày tỏ sự thất vọng trước việc thiếu tiến triển.

Tổng thống mô tả các nhà đàm phán phía Iran giống như những "vũ công nhảy thiết hài chuyên nghiệp" đồng thời nói thêm rằng: "Họ cứ nói suốt. Tất cả những gì họ làm chỉ là nói suông nhưng chẳng có gì ngoài những lời nhảm nhí".

Căng thẳng trong khu vực vẫn ở mức cao kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran vào tháng Hai. Tehran đã đáp trả bằng cách tấn công Israel và các cơ sở quân sự của Mỹ ở trong vùng.