Tại buổi họp báo ngày 20/1 nhân dịp tròn 1 năm trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đôi khi “phạm phải sai lầm” trong lúc thực hiện nhiệm vụ trấn áp người nhập cư trái phép.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 20/1. Ảnh: Nhà Trắng

Kênh NBC dẫn lời của ông Trump phát biểu: “ICE sẽ rất thô bạo với ai đó, mọi người biết đấy, khi phải đối phó với những người cứng đầu. Đôi khi, các đặc vụ phạm phải một số sai lầm. Điều đó có thể xảy ra và chúng tôi cảm thấy tồi tệ”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc đến vụ các đặc vụ ICE là nguyên nhân khiến công dân Renee Nicole Good thiệt mạng hồi đầu tháng. “Tôi biết được thông tin cha cô ấy là một người ủng hộ tôi. Đó là một bi kịch, một điều kinh khủng. Mọi người đều nói vậy, cơ quan ICE cũng thế”, ông Trump bày tỏ.

Cũng trong buổi họp báo, ông Trump lần lượt nêu ra một số vấn đề được nhiều người dân Mỹ quan tâm như các biện pháp kinh tế trong nước cùng chính sách đối ngoại của Washington, giải Nobel Hòa bình và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngay khi quay lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump đã phát động chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép. Nhà chức trách Mỹ thống kê, riêng trong tháng đầu ông Trump trở lại nắm quyền, các đặc vụ ICE đã bắt giữ hơn 20.000 người nhập cư trái phép.