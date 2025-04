Tổng thống Trump và người tiền nhiệm Biden. Ảnh: EFE/EPA

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk cho biết, Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) do ông lãnh đạo, chỉ tiết kiệm được 150 tỷ USD. Điều này có nghĩa là dù hàng chục nghìn nhân viên chính phủ bị sa thải, các cơ quan liên bang phải đóng cửa, các dịch vụ liên bang bị cắt giảm đáng kể, chính quyền hiện tại phải chịu thêm 5 tỷ USD tiền nợ so với chính phủ tiền nhiệm trong cùng khoảng thời gian.

Ban đầu, ông Musk cam kết sẽ tiết kiệm được 2.000 tỷ USD bằng cách cắt giảm các cơ quan chính phủ và phúc lợi xã hội. Mục tiêu này sau đó được giảm xuống 1/2, song ông Musk hiện thừa nhận chỉ cắt giảm được một phần nhỏ trong số đó.

Theo báo Independent, việc chính quyền Tổng thống Trump tăng chi tiêu bị phát hiện sau khi tờ The Wall Street Journal tiến hành phân tích các báo cáo tài chính hàng ngày do Bộ Tài chính Mỹ công bố.

Chi phí tiếp tục tăng ngay cả khi Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đặt mục tiêu đàm phán cắt giảm 5.000 tỷ USD tiền thuế. Nhiều chi phí của chính phủ là các phúc lợi xã hội cố định tiếp tục tăng. Ngoài ra, một chi phí khổng lồ khác là trả nợ liên bang.

Các khoản chi cao nhất trong năm 2024 là cho an sinh xã hội 1.500 tỷ USD, lãi suất nợ là 881 tỷ USD, chi cho Bộ Quốc phòng là 807 tỷ USD và chương trình bảo hiểm y tế Medicare là 865 tỷ USD. Sau khi ông Trump lên nắm quyền, số tiền chi cho an sinh xã hội tăng thêm 32,7 tỷ USD, số tiền trả lãi cho các khoản nợ liên bang tăng 25,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024.