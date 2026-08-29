Ông Trump tự nhận là Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất. Ảnh X/realDonald Trump

Hãng tin RT cho biết, Tổng thống Trump chia sẻ bảng xếp hạng vào ngày 27/8 kèm theo một đoạn video của hãng tin CNN nêu bật kết quả thăm dò cho thấy các cử tri Cộng hòa dành cho ông sự ủng hộ áp đảo.

Bảng xếp hạng đồ họa chia các tổng thống Mỹ thành 6 nhóm: “Vĩ đại nhất”, “Vĩ đại”, “Gần vĩ đại”, “Trung bình”, “Dưới trung bình” và “Thất bại”, trong đó ông Trump là người duy nhất được xếp ở vị trí cao nhất.

Các tổng thống Abraham Lincoln, George Washington, Franklin D. Roosevelt, Woodrow Wilson, Thomas Jefferson và Andrew Jackson được xếp vào nhóm “Vĩ đại”. Trong khi đó, các Tổng thống Theodore Roosevelt, Grover Cleveland, John Adams và James K. Polk thuộc nhóm “Gần vĩ đại”, trong khi ông Bill Clinton nằm trong nhóm “Trung bình”.

Tổng thống Mỹ thứ 46 Joe Biden và Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama bị xếp ở nhóm cuối của bảng xếp hạng do ông Trump đưa ra, cùng với Tổng thống Dân chủ Jimmy Carter và các Tổng thống Ulysses S. Grant, Warren G. Harding. Danh sách gồm 34 tổng thống và bỏ qua 11 người khác, trong đó có ông Ronald Reagan, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon và cả cha con tổng thống George Bush.

Đồ họa này dường như là phiên bản đã được chỉnh sửa từ một bảng xếp hạng do tạp chí LIFE công bố năm 1948. Khi đó, nhà sử học Arthur Schlesinger Sr. của Đại học Harvard đã đề nghị 55 chuyên gia về lịch sử Mỹ phân loại các tổng thống vào các nhóm “vĩ đại”, “gần vĩ đại”, “trung bình”, “dưới trung bình” hoặc “thất bại”.

Phiên bản của ông Trump phần lớn giữ nguyên các nhóm phân loại ban đầu nhưng bổ sung chính ông vào vị trí cao nhất, đồng thời thêm một số tổng thống Dân chủ gần đây.