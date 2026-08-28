Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

“Chúng ta sẽ đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ, sự thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục trước khi ký sắc lệnh.

Sắc lệnh chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum và Bộ Nội vụ Mỹ cập nhật Hệ thống Thông tin Tên địa lý (GNIS) để phản ánh tên mới.

Theo Anadolu, động thái trên diễn ra khi quan hệ Mỹ - Canada xấu đi sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ và Mỹ áp thuế mới đối với hàng hóa Canada, khiến Ottawa nhanh chóng có biện pháp đáp trả.

Khi được hỏi liệu việc đổi tên có phải là thông điệp gửi tới Canada hay không, ông Trump khẳng định nó không nhằm truyền tải thông điệp nào. Tuy nhiên, ông sau đó chỉ trích Canada về vấn đề thương mại, cáo buộc nước này đã trục lợi từ Mỹ trong một thời gian dài và không đóng góp đầy đủ cho nỗ lực bảo vệ Bắc Mỹ.

“Trong 15 năm qua, trung bình mỗi năm chúng ta thua thiệt hơn 60 tỷ USD vì phải gánh Canada. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa", ông Trump nói.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ sẽ áp mức thuế đáng kể đối với ô tô Canada nhằm khuyến khích các nhà sản xuất chuyển hoạt động sản xuất xe sang Mỹ. “Chúng tôi không muốn họ sản xuất ô tô cho Mỹ. Nó phải chấm dứt” ông Trump nói đồng thời cáo buộc các quan chức Canada đã đối xử rất tệ với Mỹ.

Ông Trump so sánh việc đổi tên hồ Ontario với quyết định trước đó của chính quyền Mỹ về việc đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ. “Như các bạn biết, chúng ta từng có cái gọi là Vịnh Mexico và chúng ta đã đổi tên nó. Giờ đây, cái tên Vịnh Mỹ đã trở nên rất phổ biến”, ông nói.

“Tất cả những gì chúng ta còn thiếu là một đại dương”, ông Trump nói thêm. “Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ phải đổi tên Đại Tây Dương và/hoặc Thái Bình Dương. Có thể chúng ta sẽ đổi tên cả hai".