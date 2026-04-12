Tổng thống Donald Trump. Ảnh: EPA/Shutterstock

Theo hãng tin BBC, ông Trump ngày 12/4 viết trên mạng xã hội Truth Social: "Tôi đã chỉ thị cho Hải quân Mỹ tìm kiếm và ngăn chặn mọi tàu thuyền đã trả phí cho Iran trong vùng biển quốc tế". Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, nước này sẽ bắt đầu phá hủy các quả thủy lôi do Iran rải ở eo biển Hormuz.

"Bất kỳ người Iran nào bắn vào chúng tôi hoặc vào các tàu thuyền hòa bình sẽ bị tiêu diệt. Cuộc phong tỏa sẽ sớm bắt đầu", ông Trump nhấn mạnh.

Cũng trong bài đăng dài trên mạng Truth Social, người đứng đầu Mỹ cho hay cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran diễn ra tốt đẹp và 2 bên đã nhất trí hầu hết các điểm, ngoại trừ điểm duy nhất thực sự quan trọng là vũ khí hạt nhân.

Theo Tổng thống Trump, vào một thời điểm nào đó, Mỹ và Iran sẽ đạt được thỏa thuận về quyền tự do đi lại, nhưng "Tehran đã không cho phép điều đó xảy ra khi nói: 'Có thể có một quả thủy lôi ở đâu đó ngoài kia và không ai biết nó ở đâu trừ Iran'".

Tiếp đó, trong bài đăng thứ 2 trên mạng Truth Social, ông Trump cho hay Iran đã hứa sẽ mở lại eo biển Hormuz nhưng lại cố tình không thực hiện việc đó. "Điều này đã gây ra lo lắng, xáo trộn và đau khổ cho nhiều người và quốc gia trên khắp thế giới... Iran nên bắt đầu quá trình mở lại tuyến đường thủy quốc tế này một cách nhanh chóng như đã hứa", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ tiết lộ ông đã được Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và nhà đàm phán Jared Kushner "thông báo đầy đủ" về các cuộc thương lượng với Iran ở Pakisan. Tuy nhiên, sau hàng chục giờ đàm phán, Iran không sẵn lòng từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Hãng thông tấn WANA hôm nay (12/4) đưa tin, 2 tàu chở dầu khổng lồ đã đổi hướng và quay đầu ngay trước khi tiến vào eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Bloomberg, hình ảnh vệ tinh cho thấy 2 tàu chở dầu không mang theo hàng hôm 12/4 đã cố gắng đi qua eo biển Hormuz, vào Vịnh Ba Tư nhưng đột nhiên đổi hướng và rút lui. Ngược lại, một tàu chở dầu tên “Mombasa B” đã thành công đi vào Vịnh Ba Tư qua tuyến đường được Tehran cho phép, vốn nằm giữa các đảo Larak và Qeshm. Iran đã nhiều lần tuyên bố tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải được nước này cho phép.