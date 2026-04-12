Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn tin từ quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran cho biết như vậy.

Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya phủ nhận tuyên bố của Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) rằng tàu hải quân Mỹ đã tiếp cận và đi vào eo biển Hormuz. “Quyền chủ động trong việc di chuyển và đi qua của bất kỳ tàu nào nằm trong tay các lực lượng vũ trang Iran”, ông Zolfaghari nói.

Hải quân của IRGC sau đó khẳng định họ duy trì “quyền kiểm soát hoàn toàn và quản lý thông minh” đối với eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố do hãng thông tấn Tasnim đăng tải, quân đội Iran cho biết việc đi qua eo biển Hormuz chỉ được cấp cho các tàu phi quân sự, theo các quy tắc và tiêu chuẩn cụ thể. Quân đội Iran cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng chiến hạm Mỹ đã đi qua tuyến đường thủy này, đồng thời cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của tàu quân sự nhằm làm như vậy sẽ bị đáp trả bằng “sự quyết liệt cao độ”.

Trước đó, CENTCOM ngày 11/4 thông báo các lực lượng Mỹ đã “bắt đầu thiết lập những điều kiện để rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz” sau khi 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của nước này đi qua đây và hoạt động “như một phần của nhiệm vụ rộng lớn hơn nhằm đảm bảo eo biển hoàn toàn không còn thủy lôi do IRGC gài đặt trước đó”.

CENTCOM cho biết thêm rằng các lực lượng bổ sung của Mỹ, bao gồm cả thiết bị không người lái dưới nước, sẽ tham gia vào nỗ lực rà phá thủy lôi trong những ngày tới.