Ông Bill Clinton (trái) bắt tay ông Epstein. Ảnh: Thư viện Tổng thống Bill Clinton.

Theo BBC và Telegraph, trong các cuộc gặp với một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ, Ghislaine Maxwell cho hay, bà không có bằng chứng buộc tội nào chống lại ông Trump và ông Clinton.

Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố bản ghi chép các cuộc thẩm vấn bà Maxwell nhằm dập tắt các thuyết âm mưu cho rằng cơ quan này đang bảo vệ một nhóm tội phạm ấu dâm quyền lực.

Maxwell nói, bạn trai cũ của bà - Epstein không có danh sách khách hay chương trình tống tiền nào. Bà Maxwell xác nhận đã gặp ông Trump vào khoảng năm 1990, khi cha bà - Robert Maxwell vẫn còn là ông trùm báo chí, chủ sở hữu tờ New York Daily News. Theo bản ghi chép, người phụ nữ này khai: "Có thể tôi đã gặp ông Donald Trump vào thời điểm đó vì cha tôi rất quý mến ông ấy".

Khi được hỏi liệu bà có từng thấy ông Trump được mát-xa chưa ở chỗ Epstein hay không, bà Maxwell trả lời: "Chưa bao giờ. Thực ra tôi chưa bao giờ thấy Tổng thống Trump trong bất kỳ hình thức mát-xa nào. Tôi chưa từng chứng kiến Tổng thống trong bất kỳ bối cảnh không phù hợp nào. Ông Trump chưa bao giờ có hành vi không phù hợp với bất kỳ ai. Trong những lần tôi ở cạnh, Tổng thống Trump thực sự là một quý ông trong mọi khía cạnh".

Bà Maxwell nói thêm, cha bà rất quý mến Ivana Trump, vợ của ông Trump lúc bấy giờ "vì bà ấy cũng đến từ Tiệp Khắc, quê hương của cha tôi".

Bà Maxwell xác nhận, cựu Tổng thống Bill Clinton thường xuyên đi cùng Epstein trên máy bay, khoảng 26 lần, nhưng chưa bao giờ được mát-xa.

Bà Maxwell bị kết án vào năm 2021 vì tội tiếp tay dụ dỗ các cô gái vị thành niên để Epstein lạm dụng. Người phụ nữ này bị Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche thẩm vấn trong 2 ngày vào tháng trước tại một tòa án ở Florida.

Tỷ phú ấu dâm Epstein tự vẫn trong phòng giam sau khi bị bắt vào năm 2019. Cái chết của Epstein cùng mối quan hệ thân thiết với các chính trị gia, tỷ phú và người nổi tiếng đã làm dấy lên những cáo buộc rằng ông bị sát hại để bảo vệ cái "danh sách khách hàng".

Một số nhân vật cánh hữu có ảnh hưởng và nắm giữ các vị trí cấp cao trong chính quyền Trump, bao gồm Kash Patel, người sau này trở thành giám đốc FBI, đã lan truyền những cáo buộc này. Vì thế, khi Bộ Tư pháp công bố bản ghi nhớ hồi tháng trước, xác nhận Epstein tự vẫn và thông báo không có bằng chứng cho bất cứ vụ truy tố nào nữa, chính những người ủng hộ ông Trump đã dấy lên làn sóng phản đối dữ dội.

Việc công bố bản ghi chép hôm 22/8 là nỗ lực mới nhất của chính quyền Trump nhằm dập tắt tranh cãi.