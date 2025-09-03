Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Ông Vũ Mạnh Hà sinh tháng 4/1979, quê quán tại Xuân Trường, Nam Định (cũ), có trình độ Tiến sĩ Y khoa. Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, năm 2003, ông Hà về làm bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hà Giang (cũ), 10 năm sau làm Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Lai Châu

Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang (cũ).

Ông cũng có thời gian là Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì - Hà Giang (cũ), nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tháng 12/2020, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang (cũ).

Năm 2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông Vũ Mạnh Hà được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2023, ông Hà được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ trưởng Y tế hiện nay là bà Đào Hồng Lan. Bộ này hiện có 6 Thứ trưởng gồm các ông Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn, Lê Đức Luận, Nguyễn Tri Thức, Vũ Mạnh Hà và bà Nguyễn Thị Liên Hương.