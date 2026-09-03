Ngày 3/9, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ban Bí thư cũng chỉ định ông Vũ Thanh Mai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái chúc mừng ông Vũ Thanh Mai được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái trao quyết định cho ông Vũ Thanh Mai. Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đánh giá cao quá trình công tác, năng lực và kinh nghiệm của ông Vũ Thanh Mai, đặc biệt trong công tác Đảng, truyền thông và xuất bản, Chủ tịch Viện Hàn lâm kỳ vọng ông sẽ phát huy thế mạnh, kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp tích cực vào hoạt động của Viện Hàn lâm.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm và các đơn vị sẽ đồng hành, hỗ trợ ông Vũ Thanh Mai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Viện Hàn lâm đoàn kết, thống nhất và phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vũ Thanh Mai bày tỏ niềm vinh dự và ý thức sâu sắc về trách nhiệm khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Ông nhấn mạnh, việc chuyển từ công tác tuyên giáo và dân vận sang lĩnh vực khoa học, công nghệ là hành trình tiếp tục cống hiến ở một lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai đất nước.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, khoa học và công nghệ ngày càng giữ vai trò nền tảng đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và vị thế quốc gia.

Trên cương vị mới, ông cam kết làm việc với tinh thần trách nhiệm, cầu thị và chân thành; giữ gìn đoàn kết, trân trọng trí tuệ, tôn trọng khoa học, khuyến khích sáng tạo; cùng tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm tạo dựng môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ khoa học phát huy tài năng, đóng góp vào sự phát triển của Viện Hàn lâm và đất nước.

Ông Vũ Thanh Mai sinh năm 1973, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Vật lý. Ông từng có thời gian dài công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.