Theo quyết định, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quyết định cho các ông: Phạm Tất Thắng, Nguyễn Quang Đức, Triệu Tài Vinh. Ảnh: T.H

Về tổ chức bộ máy, tiếp nhận toàn bộ các đơn vị trực tiếp thực hiện chức năng tham mưu về công tác dân vận của Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, kèm theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc hiện hành của từng đơn vị.

Về biên chế, nhân sự, tiếp nhận tổng số 53 cán bộ, công chức, người lao động theo bàn giao của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và cán bộ hưu trí, kèm theo hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, hồ sơ bảo hiểm, quy hoạch, đánh giá cán bộ.

Phát biểu bàn giao nhiệm vụ và nhân sự, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ công việc này nhìn bề ngoài là việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, con người nhưng thực chất đây là một quyết định chính trị lớn, nằm trong chủ trương nhất quán của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đó là, đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi gần dân nhất, sát dân nhất - ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, với những quyết sách chưa từng có tiền lệ về tổ chức bộ máy, về mô hình chính quyền ba cấp. Cải cách càng sâu, đổi mới càng mạnh, càng phải dựa vào dân, càng phải làm cho dân hiểu, dân tin, dân đồng thuận, dân cùng làm.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, không có sự đồng thuận của nhân dân thì không một chủ trương lớn nào đi được đến đích. Vì vậy, việc bàn giao hôm nay không phải là thu hẹp, là hạ thấp công tác dân vận. Đây là sự bố trí lại lực lượng để công tác dân vận mạnh hơn, gần dân hơn, thực chất hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh không thất thoát, không bỏ sót, không để khoảng trống, không được gián đoạn dù chỉ một ngày, một giờ - công việc với dân không có kỳ nghỉ chuyển tiếp.

Cuộc bàn giao không phải là khép lại mà là mở ra giai đoạn công tác dân vận của Đảng đứng ở vị trí gần dân nhất, sát cơ sở nhất, gắn bó máu thịt nhất với nhân dân. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, cơ quan có thể thay đổi, nhưng sợi chỉ đỏ thì không bao giờ đổi thay: "dân là gốc", trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, kể từ nay, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tổ chức của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được bổ sung, tăng cường.

Đây chính là điều kiện thuận lợi để Đảng ủy vừa thực hiện tốt công tác lãnh đạo theo Quyết định 171, vừa thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối, giải pháp lớn về công tác dân vận của Đảng và của hệ thống chính trị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thành đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 171 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 9 để có căn cứ chính trị, pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Đảng bộ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy tập trung hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trong đó có các đề án về công tác dân vận vừa được tiếp nhận, đảm bảo không để gián đoạn, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý cần khẩn trương rà soát để tham mưu sửa đổi, bổ sung tổng thể các văn bản của Đảng về công tác dân vận, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý 3/2026 theo chỉ đạo của Ban Bí thư.