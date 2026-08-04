Theo đó, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 Thứ trưởng.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết 2 tân Thứ trưởng đã có nhiều năm công tác, nhận nhiệm vụ trong bối cảnh Đảng, Nhà nước giao các nhiệm vụ mới cho ngành Ngoại giao.

Các tân Thứ trưởng nhận quyết định vào dịp rất đặc biệt, khi ngành Ngoại giao đang tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, được các bộ, ngành và địa phương, doanh nghiệp tham dự, trao đổi để ngành Ngoại giao làm tốt hơn.

Bộ trưởng mong muốn 2 Thứ trưởng cùng tập thể lãnh đạo bộ tiếp tục phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và sở trường, bảo đảm sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết bà và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long vinh dự và xúc động khi được Bộ trưởng Lê Hoài Trung thừa ủy quyền của Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm.

Bà bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng việc đảm nhận cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm vô cùng to lớn.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, công tác đối ngoại được Đảng xác định là nội dung trọng yếu, thường xuyên, ngành Ngoại giao có vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia - dân tộc, nâng tầm thế và lực của đất nước, đồng thời tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trước yêu cầu đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định sẽ làm việc với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối trung thành với đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; luôn đề cao sự đoàn kết, phối hợp, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể; tiếp nối truyền thống của ngành Ngoại giao...



Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân sinh năm 1972, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ thạc sĩ Nghiên cứu phát triển, cử nhân các ngành Kinh tế, tiếng Nga, tiếng Anh. Bà từng có thời gian dài công tác trong lĩnh vực đối ngoại tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1976, trình độ tiến sĩ Kinh tế. Ông công tác trong ngành ngoại giao từ những năm 1999 và trải qua nhiều chức vụ như: Phó vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao; Đại sứ Việt Nam tại Italy; Phó cục trưởng, quyền Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Ngoại vụ; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Tháng 6/2024, ông được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay bao gồm Bộ trưởng Lê Hoài Trung và các Thứ trưởng: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Lê Anh Tuấn, Ngô Lê Văn, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Hoàng Vân và Nguyễn Hoàng Long.