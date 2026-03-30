Ngày 30/3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 11 tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới. Ảnh: AD

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ngoài ra, ba Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu gồm bà Nguyễn Đài Thy, bà Đặng Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn.

Ông Lê Văn Hẳn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: AD

Các đại biểu cũng bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, các ông: Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên, Huỳnh Văn Sơn và Phạm Tấn Hòa cũng được các đại biểu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.