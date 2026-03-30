Ngày 30/3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 11 tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ngoài ra, ba Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu gồm bà Nguyễn Đài Thy, bà Đặng Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn.
Các đại biểu cũng bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Cùng với đó, các ông: Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên, Huỳnh Văn Sơn và Phạm Tấn Hòa cũng được các đại biểu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.
Ông Lê Văn Hẳn sinh năm 1970, quê Vĩnh Long; trình độ cử nhân Sư phạm văn học, cử nhân Hành chính học, thạc sĩ Quản lý giáo dục.
Trước khi công tác tại tỉnh Tây Ninh, ông đảm nhiệm nhiều vị trí tại tỉnh Trà Vinh (cũ), trong đó từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.
Ngày 30/6/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020-2025; được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 3/10/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 18/11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.