Trong những ngày gần đây, xuất hiện các thông tin rò rỉ đề cập đến việc Oppo, Xiaomi và vivo sẽ dừng sản xuất dòng Ultra trong thời gian tới.

Nguyên nhân được đưa ra là do chi phí cho bộ nhớ (DRAM, NAND) và hệ thống camera lớn đắt đỏ khiến giá thành sản phẩm dự kiến vượt quá mức hợp lý.

Đồng thời, nếu vẫn còn sản xuất các dòng này chỉ được bán ở thị trường nội địa Trung Quốc, chứ không còn bán ra thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Oppo Find X9 Ultra. Ảnh: Lê Mỹ

Theo nguồn tin từ vivo Việt Nam, hiện thông tin về các sản phẩm flagship dòng X của hãng thì vivo vẫn tiếp tục mang về thị trường trong nước các mẫu X500 series, từ cấu hình cơ bản đến phiên bản cao cấp nhất.

Riêng dòng Ultra thường sẽ ra mắt sau dòng series từ 4-6 tháng, hiện vẫn chưa có xác nhận thông tin việc dòng sản phẩm này có được bán tại Việt Nam tiếp hay không.

Trong khi đó, đại diện Oppo Việt Nam cũng chia sẻ, trong năm nay hãng vẫn tiếp tục tập trung vào dòng Find X10 series, riêng thông tin về việc dừng dòng Ultra hay không đưa về Việt Nam kinh doanh hiện vẫn chưa có quyết định chính thức.

“Phải đến năm 2027, mới biết được thông tin là có dừng, hay chỉ bán dòng Ultra cao cấp ở thị trường Trung Quốc”, vị đại diện này nói.

Tương tự, Xiaomi Việt Nam cũng cho biết, hiện việc dừng bán hay trong tương lai có tiếp tục đưa dòng sản phẩm Ultra về Việt Nam hay không, vẫn chưa được xác nhận, để rõ hơn phải chờ thông báo chính thức vào thời gian tới.

Ultra là dòng smartphone cao cấp nhất của các hãng bán ra trên thị trường, những chiếc điện thoại này thường có cấu hình vượt trội, đặc biệt là kết hợp với các hãng camera nổi tiếng, nhằm biến chiếc điện thoại tiệm cận hơn với máy ảnh chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, vivo đang bán dòng sản phẩm X300 Ultra, Oppo với Find X9 Ultra và Xiaomi là dòng 17 Ultra.

Với mức giá khá cao so với mặt bằng chung (từ hơn 30 đến 46 triệu đồng), những chiếc smartphone Ultra đa phần chỉ được những người đam mê nhiếp ảnh trên di động đón nhận là chính.