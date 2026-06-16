Phối cảnh không gian và tiện ích nội khu tại đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố Palm River.

Sự cải thiện của hạ tầng song hành với tín hiệu thị trường phục hồi

Trong nhiều năm qua, khu đông luôn được xem là cực tăng trưởng chiến lược của TP.HCM. Từ Thủ Thiêm, An Phú đến Nam Rạch Chiếc, hàng loạt quy hoạch và dự án hạ tầng lớn liên tục được triển khai, tạo nền tảng cho quá trình phát triển dài hạn của khu vực.

Điểm sáng hiện nay là nhiều kỳ vọng từng nằm trên bản quy hoạch đang dần trở thành hiện thực. Nút giao An Phú được tăng tốc thi công, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục phát huy vai trò kết nối liên vùng giữa TP.HCM với Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, tuyến Metro Thủ Thiêm - Long Thành đang được định hướng đầu tư nhằm tăng cường kết nối giữa trung tâm TP.HCM với khu vực phía đông và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Long Thành cũng đang tiến gần hơn đến giai đoạn vận hành, mở ra triển vọng mới cho mạng lưới giao thông, logistics và phát triển kinh tế của toàn vùng.

Định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm và Trung tâm Thể thao Nam Rạch Chiếc tiếp tục củng cố vị thế của khu đông trong chiến lược phát triển dài hạn của TP.HCM. Sự hiện diện của các trung tâm chức năng quy mô lớn không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn tạo ra những động lực mới về dân cư, thương mại, dịch vụ.

Khác với giai đoạn trước khi thị trường chủ yếu phản ánh kỳ vọng về tương lai, nhiều động lực phát triển của khu đông hiện đã hiện hữu rõ nét hơn thông qua tiến độ hạ tầng và các công trình trọng điểm đang được triển khai. Điều này tạo ra cơ sở thực tế cho các quyết định đầu tư, an cư cũng như chiến lược phát triển của các doanh nghiệp bất động sản.

Ông Nguyễn Sĩ Toàn, GĐĐH Khối Kinh doanh BĐS Nhà cao tầng, Hướng Việt Properties phát biểu tại Lễ động thổ Palm River.

Khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, dòng người, dòng vốn và nhu cầu an cư cũng bắt đầu dịch chuyển mạnh hơn về các khu vực có khả năng kết nối tốt. Đây là xu hướng thường thấy tại các đô thị lớn, khi sự phát triển của hạ tầng không chỉ rút ngắn khoảng các địa lý mà còn góp phần định hình lại lựa chọn nơi ở, nơi làm việc và không gian sống của người dân.

Nam Rạch Chiếc và cơ hội bước vào chu kỳ phát triển mới

Trong cấu trúc phát triển mới của khu đông, Nam Rạch Chiếc đang nổi lên như một trong những điểm đến đáng chú ý bởi vị trí liền kề Thủ Thiêm, kết nối thuận lợi với trung tâm thành phố và hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng đang hình thành.

Như dự án Palm City tại trung tâm Nam Rạch Chiếc, sau khi được phát triển bởi Hướng Việt Properties, dự án đang bước vào giai đoạn triển khai mới.

Sáng ngày 16/6, chủ đầu tư công bố khởi công Palm River, đánh dấu sự trở lại của hoạt động phát triển dự án sau thời gian dài kể từ khi Palm Residence và Palm Heights đi vào vận hành.

Lễ khởi động Palm City, chính thức khởi công phân khu Palm River.

Ở góc nhìn thị trường, sự kiện này phản ánh xu hướng đang diễn ra tại khu đông với những dự án có quy hoạch bài bản, vị trí tốt và nền tảng phát triển thực đang dần chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai mạnh mẽ.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, Palm River với diện tích từ 34,86 m² đến hơn 300 m². Phân khu dự kiến ra mắt thị trường trong năm 2026. Dự án hợp tác với nhiều đơn vị tư vấn quốc tế trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan, công trình xanh và quản lý dự án như DPA (Singapore), Dark Horse (Úc), LJ-Group (Brazil), Ardor Green và Core.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Davin Lim - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc DPA đánh giá cao năng lực của Chủ đầu tư và tin rằng Palm City sẽ thiết lập một chuẩn mực sống cân bằng và hoàn mỹ mới tại TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà cao tầng Hướng Việt Properties, Palm River là cột mốc mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Palm City. Đây không chỉ là việc triển khai một phân khu, mà còn là thể hiện cam kết dài hạn trong việc phát triển một khu đô thị tích hợp có quy mô, được đầu tư quy hoạch bài bản hướng đến giá trị bền vững.

Sau nhiều năm tích lũy động lực từ hạ tầng, quy hoạch và các trung tâm chức năng mới, khu đông đang bước vào giai đoạn mà những chuyển động phát triển được nhìn thấy rõ hơn trên trực địa, thị trường phát đi tín hiệu về một chu kỳ phát triển mới, trong đó hạ tầng và phát triển đô thị tiếp tục song hành như hai động lực quan trọng định hình diện mạo khu vực trong những năm tới.

Hùng Lê