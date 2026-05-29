Người trẻ ưu tiên tìm kiếm không gian sống chất lượng

Là địa phương có GRDP cao hơn mức trung bình cả nước và tập trung động lao động, kỹ sư, chuyên gia trẻ, Bắc Ninh đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong xu hướng lựa chọn nhà ở. Khác với thế hệ đi trước vốn ưu tiên tính công năng và sự gần kề nơi làm việc, người trẻ hiện nay ngoài giá cả còn chú trọng nhiều hơn đến sự cộng hưởng giữa chất lượng và vị trí, giữa tiện ích và cảm xúc. Họ tìm kiếm một nơi an cư có thể chữa lành sau những giờ làm việc căng thẳng, một cộng đồng văn minh và những giá trị nhân văn được đề cao ngay trong không gian sống.

Người mua nhà ngày càng ưu tiên chất lượng và môi trường sống khi chọn nơi an cư. Ảnh phối cảnh

Anh Hoàng Nam (29 tuổi, kỹ sư tại một khu công nghiệp lớn tại Bắc Ninh) chia sẻ: “Chuẩn bị cho kế hoạch ra ở riêng, vợ chồng tôi mong muốn tìm một căn hộ thiết kế hiện đại, có khuôn viên để con được thoải mái vui chơi và đặc biệt là môi trường sống văn minh, nằm ở vị trí thuận tiện để đi làm. Tuy nhiên, để cân bằng giữa khả năng tài chính và chất lượng sống hiện nay không phải điều dễ dàng. Có những nơi giá rẻ thì môi trường sống xung quanh lại quá phức tạp”.

Đồng quan điểm, chị Phương Linh (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) khẳng định căn nhà đầu tiên không chỉ là tài sản tích lũy mà còn là nơi xây dựng cuộc sống lâu dài và là niềm tự hào của tuổi trẻ. Dù là nhà ở xã hội (NOXH), người mua vẫn kỳ vọng vào thiết kế hiện đại, môi trường văn minh và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp để người mua không cảm thấy mình đang phải sống "tạm bợ" trong chính ngôi nhà của mình.

Đó cũng là trăn trở chung của hàng ngàn lao động và gia đình trẻ hiện nay. Dù nguồn cung NOXH đã có những cải thiện đáng kể nhưng thị trường vẫn thiếu hụt những dự án đột phá mang tiêu chuẩn của nhà ở thương mại. Đa số các sản phẩm hiện hữu vẫn đang tập trung quá nhiều vào chức năng lưu trú đơn thuần mà bỏ quên trải nghiệm sống thực thụ của cư dân.

“Mảnh ghép" thay đổi định kiến

Trước tâm lý đó của người mua nhà, sự xuất hiện của dự án Parc Ville Bắc Giang tại trung tâm hành chính mới Bắc Ninh được kỳ vọng trở thành một "mảnh ghép" thay đổi định kiến bấy lâu về loại hình nhà ở xã hội. Là tòa tháp chung cư cao 25 tầng với hơn 700 căn hộ, Parc Ville Bắc Giang nằm trọn trong quần thể khu đô thị BV Bavella Green Park đã hiện hữu. Dự kiến, dự án sẽ được bàn giao vào quý IV/2027. Theo thông báo của Sở Xây dựng Bắc Ninh, Parc Ville Bắc Giang chính thức nhận hồ sơ từ 27/6/2026 với mức giá 21,9 triệu đồng/m2.

Trên thị trường chưa có nhiều dự án NOXH nằm tại vị trí trung tâm thuộc khu đô thị hiện đại. Ảnh phối cảnh

Việc phát triển một dự án NOXH chất lượng cao trong lòng khu đô thị được quy hoạch bài bản cho thấy tầm nhìn của đơn vị phát triển BV Land trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách về chuẩn sống. Tại đây, cư dân tương lai của Parc Ville Bắc Giang sẽ không phải chờ đợi tiện ích bởi họ được thụ hưởng toàn bộ hệ sinh thái đã sẵn sàng của khu đô thị từ hồ cảnh quan, công viên cây xanh, khu thể thao đa năng đến không gian dạo bộ thư thái. Với thiết kế hiện đại, tối ưu ánh sáng tự nhiên và khả năng kết nối vùng hoàn hảo, dự án này không chỉ giải quyết bài toán lưu trú đơn thuần mà còn khơi gợi cảm hứng sống mỗi ngày cho những người trẻ đang nỗ lực dựng xây sự nghiệp tại Bắc Ninh.

Đại diện nhà phát triển dự án chia sẻ: “Không đơn thuần là một dự án nhà ở xã hội, chúng tôi muốn mang đến một giải pháp an cư toàn diện. Parc Ville Bắc Giang là minh chứng cho việc nhà ở xã hội hoàn toàn có thể tiện nghi, hiện đại và tràn đầy cảm hứng sống. Đây cũng chính là triết lý phát triển “lấy con người làm trung tâm” mà BV Land luôn theo đuổi trên hành trình kiến tạo nên cộng đồng sống nhân văn, bền vững và giàu bản sắc”.

Sự xuất hiện của Parc Ville Bắc Giang trong thời gian tới được kỳ vọng là lời giải thỏa đáng cho cơn khát nhà ở thực. Không còn phải đánh đổi giữa vị trí và chất lượng, không còn phải lo lắng về một môi trường sống thiếu thốn, người mua nhà giờ đây có quyền hướng tới một tổ ấm mà thực sự, là nơi khởi đầu cho những hành trình bền vững.

(Nguồn: BV Land)