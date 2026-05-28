Chiều 28/5, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở lực lượng vũ trang Công an nhân dân TP Cần Thơ. Đây là dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang đầu tiên của TP Cần Thơ và cũng là dự án đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng 31.473 m² tại khu vực trung tâm TP Cần Thơ, gồm 943 căn hộ, trong đó có 784 căn nhà ở xã hội và 159 căn nhà ở thương mại, với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Công trình gồm các khối nhà cao 20 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 116.000 m², dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.800 cư dân trong không gian an cư đồng bộ, hiện đại. Dự án do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nhà ở KVG thuộc Khánh Vĩnh Group làm chủ đầu tư; dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2028.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: H.T

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết việc triển khai các dự án nhà ở thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện công tác an sinh xã hội, thực hiện chính sách hậu phương, đảm bảo cán bộ, chiến sĩ công an an cư, yên tâm công tác.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại TP Cần Thơ. Ảnh: T.X

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung bảo đảm xây dựng công trình thật sự chất lượng, sử dụng bền vững, lâu dài; công trình phải được thiết kế với giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và làm đẹp hơn cho cảnh quan, kiến trúc; tổ chức triển khai thi công khẩn trương, đảm bảo tốt nhất tiến độ đã đề ra; phải đảm bảo yêu cầu cao nhất về chất lượng, an toàn công trình, là sản phẩm an cư lâu dài, có giá trị cao cho cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: H.T

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, việc khởi công dự án không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đối với đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Dự án được triển khai tại vị trí trung tâm TP Cần Thơ, kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông, dịch vụ, giáo dục và y tế. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh thành phố xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị bền vững, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: H.T

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Ảnh: ANCT

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, ngay sau khi sáp nhập Công an TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, Công an thành phố xác định việc bảo đảm nơi ở cho cán bộ, chiến sĩ là yêu cầu cấp thiết trước mắt và lâu dài nên đã tập trung bố trí nhà ở công vụ.

Hiện vẫn còn hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ phải di chuyển đến nơi công tác mới, trong đó nhiều người có nhu cầu ổn định chỗ ở theo hộ gia đình để thuận tiện công tác và sinh hoạt.