Thủ thành Patrik Lê Giang thừa nhận tuyển Việt Nam gặp không ít vấn đề nên chỉ đứng hạng 4 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

"Tôi bị khâu hai mũi ở cánh tay và vết thương hơi đau một chút, nhưng đau đớn chỉ là tạm thời. Được chơi cho ĐTQG là một vinh dự lớn, vì vậy tôi sẵn sàng ra sân với một tay. Nhưng hôm nay tôi không vui vì thua trận tranh hạng Ba với Malaysia. Chúng tôi không thể ăn mừng chiến thắng", Patrik nói về trận đấu cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đánh giá về cả giải đấu, thủ thành CLB CA TP.HCM cho biết: "Chúng tôi chơi tốt ở vòng bảng, có trận đấu với Thái Lan được nhiều người quan tâm. Tất nhiên, tôi dành tất cả sự tôn trọng cho Philippines và Pakistan nữa. Nhưng tôi nghĩ trận đấu với Thái Lan là trận quyết định.

Patrik chỉ ra nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam thi đấu không tốt.

Như tôi đã nói, chúng tôi không vui vì thua trước Malaysia. Nhưng tôi tự hào về đội bóng vì chúng tôi thể hiện tinh thần đồng đội và cố gắng hết sức.

Thách thức lớn nhất với tuyển Việt Nam là rất nhiều chấn thương. Chúng tôi mất nhiều cầu thủ và điều đó khiến đội thiếu năng lượng. Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn có những cầu thủ khác thể hiện tài năng của họ. Tất cả đều rất mạnh mẽ. Đó là điều quan trọng nhất. Ngoài chấn thương, thì thời tiết cũng là thách thức lớn. Dĩ nhiêu điều này là như nhau với tất cả các đội bóng tham dự giải".

Tuyển Việt Nam bộc lộ không ít vấn đề, tuy nhiên theo Patrik Lê Giang, đội tuyển cũng có những mặt tích cực, anh nói: "Tuyển Việt Nam vắng nhiều trụ cột, nhưng các cầu thủ thay thế có cơ hội và họ cho thấy sự chất lượng".

"Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ. Chúng tôi xin lỗi vì không mang được huy chương về nhà, nhưng toàn đội luôn cố gắng hết sức. Xin hãy ở lại và tiếp tục ủng hộ tuyển Việt Nam", Patrik chốt lại.

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