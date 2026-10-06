Thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 khiến tuyển Việt Nam nhận nhiều sự chú ý từ người hâm mộ Đông Nam Á với những góc nhìn trái chiều.

Tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng ba. Kết quả này gây bất ngờ lớn với nhiều CĐV khu vực bởi đây là lần đầu tiên sau 12 năm Việt Nam thất bại trước Malaysia ở một giải đấu chính thức.

Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều người hâm mộ cho rằng chiến thắng của Malaysia là hoàn toàn xứng đáng. Một CĐV nhận xét: "Không thể tin Malaysia có thể đánh bại Việt Nam ở một trận đấu chính thức sau hơn một thập kỷ. Đây thực sự là cú sốc lớn của giải đấu.”

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) lần đầu thua Malaysia sau 12 năm - Ảnh: V.A

Một người khác dành lời khen cho đội bóng áo vàng: “Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Malaysia. Họ đã thi đấu đầy bản lĩnh và chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Việt Nam”.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng nhìn nhận thất bại của Việt Nam đến từ vấn đề lực lượng. Một CĐV bình luận: “Việt Nam không thua vì yếu hơn quá nhiều, họ gặp khó khi thiếu nhiều cầu thủ quan trọng và băng ghế dự bị không đủ chiều sâu”.

Một ý kiến khác chia sẻ: “HLV Kim Sang Sik đã làm tốt với những gì đang có. Khi nhiều trụ cột không thể thi đấu, rất khó để Việt Nam duy trì sức mạnh vốn có”.

Trong khi đó, người hâm mộ Thái Lan cũng đưa ra nhiều góc nhìn về màn trình diễn của Việt Nam. Một số CĐV cho rằng tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn khi các đối thủ trong khu vực ngày càng tiến bộ.

Một bình luận nhận xét: “Việt Nam vẫn là đội bóng mạnh, nhưng Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã thu hẹp khoảng cách. Đông Nam Á hiện không còn cuộc chơi của riêng một đội tuyển”.

Ở chiều ngược lại, một số CĐV Thái Lan đặt câu hỏi về khả năng thích nghi của HLV Kim Sang Sik: “Sau những thành công trước đó, liệu Việt Nam đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ hơn?”

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn người hâm mộ khu vực đều thừa nhận Malaysia đã có màn trình diễn ấn tượng. Một CĐV trung lập đánh giá: “Malaysia chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội. Chiến thắng này giúp bóng đá Đông Nam Á trở nên cạnh tranh hơn".

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