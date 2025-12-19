Sự hợp tác đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của Pax Sky, hướng đến nâng cao toàn diện chất lượng vận hành và trải nghiệm khách thuê trên toàn hệ thống từ năm 2026.

Theo đại diện Pax Sky, trong bối cảnh thị trường văn phòng tại TP.HCM ngày càng cạnh tranh, chất lượng vận hành, tính an toàn và sự ổn định dài hạn trở thành yếu tố then chốt đối với khách thuê. Việc hợp tác với 5PM được xem là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa công tác quản lý, từng bước đưa hệ thống Pax Sky tiệm cận các tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Lễ ký kết được tổ chức tại trụ sở Pax Sky với sự tham dự của đại diện hai doanh nghiệp. Sự kiện không chỉ khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của Pax Sky vào chất lượng dịch vụ, mà còn mở ra giai đoạn vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn trong thời gian tới.

Sau hơn 13 năm hình thành và phát triển, Pax Sky hiện đang vận hành hệ thống văn phòng tại nhiều vị trí trọng điểm TP.HCM, từ khu vực trung tâm Quận 1 đến Quận 3 và Bình Thạnh, với tổng diện tích khai thác hơn 31.000 m², phục vụ hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo thỏa thuận hợp tác, Fine Property Management (5PM) sẽ triển khai đồng bộ các tiêu chuẩn quản lý - vận hành trên toàn hệ thống Pax Sky, bao gồm: quản lý kỹ thuật, an toàn - phòng cháy chữa cháy, vệ sinh - cảnh quan, chăm sóc khách hàng và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Đồng thời, 5PM sẽ xây dựng hệ thống quy trình đánh giá, kiểm soát và báo cáo định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ được duy trì ổn định, minh bạch và có khả năng cải tiến liên tục.

Trong giai đoạn đầu triển khai, Pax Sky và 5PM sẽ tập trung nâng cấp các hạng mục kỹ thuật trọng yếu, chuẩn hóa quy trình vận hành và từng bước ứng dụng công nghệ vào công tác giám sát, tiếp nhận phản hồi và xử lý yêu cầu từ khách thuê. Mục tiêu là tối ưu hiệu quả vận hành, gia tăng mức độ hài lòng và mang lại trải nghiệm sử dụng văn phòng ngày càng chuyên nghiệp cho khách hàng.

Đại diện Pax Sky cho biết, việc hợp tác với 5PM không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong ngắn hạn, mà còn là nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến xây dựng hệ thống văn phòng cho thuê ổn định, an toàn và đáng tin cậy trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bích Đào