Cục Thuế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Cục Thuế cho biết, hiện vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng...

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, Cục Thuế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, tổ dân phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Cơ quan thuế muốn siết quản lý thuế với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng. Ảnh: Nguyễn Huế

Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn, báo cáo ủy ban và các sở, ban, ngành.

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế kiểm tra, rà soát doanh thu, mức thuế và đôn đốc các hộ, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Đồng thời, cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế thường xuyên, đa dạng hình thức.

UBND các tỉnh, thành phố cũng được đề nghị chỉ đạo các đơn vị như công an, xây dựng, thông tin và truyền thông… tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan; từ đó đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu giúp cơ quan thuế quản lý sát với tình hình kinh doanh thực tế tại địa bàn.

Thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có công văn gửi lãnh đạo các địa phương đề xuất phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và triển khai một số giải pháp chống thất thu thuế. Nhờ đó, số thu từ thuế được ổn định, tăng cường kỷ cương và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Nhờ đó, năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng - mức cao nhất từ trước tới nay. Riêng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 25.953 tỷ đồng, bằng 120% số thu năm 2023.