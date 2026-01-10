Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được định hướng phát triển theo mô hình thị trường ngách (niche market), dựa trên thế mạnh sẵn có của thành phố du lịch biển tầm cỡ khu vực.

Theo định hướng của Chính phủ và UBND Thành phố, IFC Đà Nẵng ưu tiên các lĩnh vực fintech, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với nền kinh tế thực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tham quan Văn phòng Công ty CP PayD trong khuôn khổ sự kiện khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Trong bức tranh đó, sự hiện diện của PayD được xem là mảnh ghép phù hợp cho mục tiêu hình thành hệ sinh thái “du lịch không tiền mặt”.

Tham gia IFC Đà Nẵng theo cơ chế sandbox, PayD có cơ hội triển khai thử nghiệm trong phạm vi, đối tượng và hạn mức dòng tiền được kiểm soát chặt chẽ. Nền tảng được xây dựng với các hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt như định danh điện tử đa lớp (eKYC), giới hạn địa lý (geofencing), giám sát giao dịch theo thời gian thực, bảo đảm khả năng truy vết và báo cáo khi cần thiết.

PayD được trao giấy chứng nhận là thành viên của IFC - Trung tâm Tài chính Quốc tế. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Theo ông Lê Đức Hạnh - Tổng Giám đốc Công ty CP PayD, theo mô hình vận hành, toàn bộ dòng tiền chi trả cho các đơn vị cung cấp dịch vụ đều được xử lý thông qua hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức trung gian thanh toán đã được cấp phép.

L.H