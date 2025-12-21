Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu "bước ngoặt" trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới.

Sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, từ tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ra mắt. Ảnh: Nhật Bắc

"Sự ổn định, trong đó có nền tảng kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển của Việt Nam chính là 'chiếc mỏ neo an toàn nhất, là 'tài sản được định giá cao nhất' mà các nhà đầu tư tài chính toàn cầu luôn tìm kiếm và phát hiện các cơ hội đầu tư với Việt Nam.

Khi trọng tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ về châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam với vị trí địa kinh tế thuận lợi có thể trở thành 'điểm hội tụ' tự nhiên của dòng chảy nguồn vốn, hàng hóa, công nghệ toàn cầu nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội "có một không hai" để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu; trong đó sức hấp dẫn của nền kinh tế, dư địa phát triển thị trường tài chính còn rất lớn khi quy mô vốn hóa thị trường mới chỉ ở mức trung bình khá so với khu vực.

Thủ tướng khẳng định, việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế không phải là ý chí chủ quan mà trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn; đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, giải pháp hiệu quả, là sự gặp gỡ giữa nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu và khát vọng vươn lên của Việt Nam.

Việt Nam lựa chọn mô hình độc đáo, khác biệt để bứt phá

Theo Thủ tướng, hành trình đi đến sự kiện công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là một chặng đường đầy trăn trở, thận trọng nhưng cũng rất quyết liệt, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, tầm "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn" của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng: Sự ổn định và triển vọng của Việt Nam là "chiếc mỏ neo" an toàn nhất, là "tài sản được định giá cao nhất" với nhà đầu tư. Ảnh: Nhật Bắc

Với hệ thống khung pháp lý mới được ban hành, những điểm nghẽn khó nhất sẽ được giải quyết, bao gồm: Tự do hóa dòng vốn trong phạm vi kiểm soát; cơ chế thử nghiệm (Sandbox) cho công nghệ mới; ưu đãi thuế vượt trội và chính sách visa đặc biệt cho nhân tài; cách lưu chuyển hàng hóa có hiệu quả.

Thủ tướng nêu, nhận thức rõ nguy cơ nếu chỉ đi theo lối mòn của các trung tâm đi trước thì sẽ mãi mãi là người đến sau, Việt Nam lựa chọn mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý "trung tâm tài chính thông minh, số và xanh".

Theo Thủ tướng, đây là mô hình phù hợp, cho phép khai thác tối đa lợi thế so sánh của từng TP, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.

Trong đó, TPHCM được định vị là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết; đóng vai trò là động lực dẫn dắt, kết nối trực tiếp với các dòng vốn trên thế giới và từ các doanh nghiệp.

TP Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market). Đà Nẵng sẽ tập trung vào công nghệ tài chính (Fintech), quản lý gia sản (wealth management) và tài chính xanh. Đây sẽ là "phòng thí nghiệm" cho các mô hình tài chính tương lai.

Việt Nam chủ trương không cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, thế giới; mà là yêu cầu tự thân phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam và khai thác những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước, tìm hướng đi, lối đi riêng và học hỏi từ các trung tâm tài chính khác trên thế giới...

Việt Nam sẽ không còn chỉ được biết đến như một "công xưởng" gia công, mà sẽ trở thành một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu, trong chuỗi giá trị toàn cầu. "Chúng ta sẽ chuyển từ vị thế người sử dụng vốn sang vị thế người tham gia điều hành, điều phối và quản trị dòng vốn trong nước và nước ngoài", Thủ tướng nêu rõ.

Lễ công bố thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và TP Đà Nẵng. Ảnh: Nhật Bắc

Trung tâm tài chính sẽ tạo đột phá về nguồn lực, hình thành, phát triển một kênh huy động vốn hiệu quả, quy mô lớn, với chi phí thấp cho phát triển hạ tầng chiến lược mà không làm tăng trần nợ công; đồng thời là "bệ đỡ" cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn.

Để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và TPHCM, TP Đà Nẵng tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, chuyển hẳn từ "quản lý hành chính" sang "kiến tạo và phục vụ"; xóa bỏ hoàn toàn tư duy "xin - cho", "quyền anh, quyền tôi", "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm".

Mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại trung tâm phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, "một cửa tại chỗ" với đủ thẩm quyền; báo cáo lên Thủ tướng nếu vượt thẩm quyền.

TPHCM và Đà Nẵng phải tập trung xây dựng hệ sinh thái phục vụ đời sống xã hội (y tế, giáo dục, bảo hiểm, văn hóa, thể thao…) theo chuẩn mực quốc tế để các chuyên gia, nhà đầu tư "an cư lạc nghiệp", yên tâm sinh sống, làm việc, cống hiến tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thổi bùng tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, vượt qua giới hạn của bản thân; luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong hội nhập trên các lĩnh vực.

"Đừng sợ mình nhỏ bé hoặc tự làm mình nhỏ bé trước những người khổng lồ mà phải biết đứng trên vai những người khổng lồ và trở thành những người khổng lồ. Không tự mãn, chủ quan với những kết quả đạt được; không bi quan trước khó khăn, thách thức. Hãy tận dụng cơ hội để học hỏi, hợp tác và lớn mạnh, trưởng thành, phát triển. Trung tâm tài chính này chính là 'bệ phóng' để các bạn vươn tầm khu vực và ra thế giới", Thủ tướng gửi gắm.