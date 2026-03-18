Nếu trong một “phương trình” đã có Antonio Rudiger lại thêm Pep Guardiola, cộng với bối cảnh trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Man City và Real Madrid, thì kết quả chắc chắn là sự căng thẳng.

Ở Etihad, Man City chịu thất bại 1-2 với cú đúp của Vinicius, cùng bàn gỡ của Erling Haaland. Real Madrid vào tứ kết Champions League với kết quả chung cuộc 5-1.

Guardiola căng thẳng với Rudiger sau trận thua của Man City. Ảnh: MCFC

Khi trận đấu kết thúc, Pep Guardiola đi chào từng cầu thủ Real Madrid, từ Eduardo Camavinga, Dean Huijsen cho đến Federico Valverde. Nhưng khi đến lượt Rudiger, mọi chuyện trở nên khác hẳn.

Hai người bắt tay nhau, và điều ban đầu có vẻ là một khoảnh khắc thân thiện suýt nữa đã vượt quá giới hạn.

Nathan Ake lập tức xen vào, trong khi Alvaro Arbeloa kéo Rudiger ra xa. Khi rời đi, trung vệ người Đức còn chứng kiến Guardiola “gửi tặng” mình một nụ hôn gió đầy khiêu khích.

Đó chỉ là một trong nhiều khoảnh khắc đáng chú ý của trận đấu – cuộc đối đầu đã trở thành “kinh điển châu Âu” trong 5 mùa giải gần đây.

Ở Champions League mùa này, Man City thắng vòng bảng tại Bernabeu, nhưng Real Madrid thắng cả hai lượt vòng 1/8.

“Trong sự nghiệp, sẽ có những kết quả tốt và xấu”, Pep nói về việc phải dừng bước ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, và hướng đến các trận khác.

“Đã đến lúc đứng dậy, chuẩn bị cho trận chung kết League Cup (23h30 ngày 22/3) và kết thúc mùa giải.

Thật đau lòng khi bị loại khỏi Champions League, nhưng giải đấu này rất khắc nghiệt. Đó là tất cả”.