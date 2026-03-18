Bóng đá châu Phi rúng động khi Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) chính thức xử thua Senegal 0-3 trong trận chung kết AFCON 2025, đồng thời trao chức vô địch cho Maroc sau một loạt tranh cãi.

Đội trưởng Mane nâng cao chiếc cúp vô địch AFCON - Ảnh: FIFA

Sự việc bắt nguồn từ trận chung kết tại Rabat ngày 19/1/2026, khi trọng tài Jean Jacques Ndala cho Maroc hưởng phạt đền ở những giây cuối sau khi tham khảo VAR. Tình huống được xác định là El Hadji Malick Diouf phạm lỗi với Brahim Diaz. (XEM VIDEO).

Trước đó, Senegal đã phản ứng dữ dội khi bàn thắng muộn của Ismaila Sarr bị từ chối. Đỉnh điểm căng thẳng xảy ra khi HLV Pape Thiaw yêu cầu toàn đội rời sân để phản đối, bất chấp nỗ lực can ngăn từ đội trưởng Sadio Mane.

Dù trận đấu sau đó tiếp tục và Senegal thậm chí ghi bàn trong hiệp phụ, phía Maroc khẳng định trận đấu phải kết thúc ngay thời điểm đối thủ từ chối thi đấu.

Sau khi xem xét, Ủy ban Kháng cáo CAF quyết định xử thua Senegal do vi phạm luật thi đấu, hủy kết quả trước đó và công nhận Maroc là nhà vô địch.

Maroc được xử thắng và nhận chức vô địch AFCON Cup sau 2 tháng - Ảnh CNOM

HLV Pape Thiaw bị treo giò 5 trận và phạt 100.000 USD, trong khi nhiều cầu thủ hai đội cũng nhận án kỷ luật.

Quyết định này đang gây phẫn nộ lớn tại Senegal và tạo nên một trong những cái kết gây tranh cãi nhất lịch sử AFCON.

