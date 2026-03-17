Đội tuyển Brazil đang bắt đầu hướng đến World Cup 2026. HLV Carlo Ancelotti bước vào đợt kiểm tra áp chót trước khi lên đường sang Bắc Mỹ tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Một lần nữa Neymar được nhắc đến khi nằm ngoài danh sách triệu tập của nhà cầm quân người Italia.

Neymar tiếp tục nằm ngoài kế hoạch của Brazil. Ảnh: Imago

Neymar nhiều lần bày tỏ mong muốn được trở lại Brazil và dự World Cup. Tuy nhiên, kể từ khi Ancelotti nắm quyền, “Hoàng tử” vẫn chưa có dịp khoác màu áo vàng – xanh.

“Tôi buồn và thất vọng vì không được triệu tập”, Neymar chia sẻ khi nằm ngoài danh sách 26 tuyển thủ. “Nhưng tôi vẫn sẽ tập trung từng ngày, từng buổi tập, từng trận đấu.

Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Vẫn còn một đợt triệu tập cuối cùng và giấc mơ vẫn còn sống. Chỉ vậy thôi, chúng ta ở đây cùng nhau”.

“Canarinha” sẽ đối đầu với Pháp tại Boston (ngày 26) và Croatia tại Orlando (ngày 31). Sau đó, họ còn hai trận giao hữu nữa vào cuối tháng Năm (gặp Panama) và đầu tháng Sáu (Ai Cập ngày 6) trước khi bước vào giải.

Danh sách lần này có thể được xem là bài thử nghiệm cuối cùng cho đội hình dự World Cup, giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Với việc Rodrygo dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng, còn Estevao gặp vấn đề thể lực, cơ hội trên hàng công đang mở ra cho Endrick, Igor Thiago và Rayan. Ba cái tên này là những gương mặt mới đáng chú ý, cùng với hai tiền vệ Gabriel Sara và Danilo.

Hàng phòng ngự cũng không có Eder Militao cùng cặp hậu vệ biên Vanderson và Caio Henrique, nên Ancelotti mở cánh cửa cho Bremer, Douglas Santos, Ibanez và Leo Pereira thể hiện mình.

So với danh sách trước, Brazil cũng không có sự phục vụ của Bruno Guimaraes do chấn thương, cùng với Fabricio Bruno, Luciano Juba, Paulo Henrique, Lucas Paqueta, Richarlison sa sút phong độ.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở ban huấn luyện. So với các trận giao hữu tháng 11/2025, đội tuyển Brazil sẽ có sự góp mặt của Davide Ancelotti. Con trai của Carletto trở lại làm việc cùng cha trước thềm World Cup.

Liên đoàn bóng đá Brazil dự kiến sẽ công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 vào ngày 18/5 (hạn chót thay đổi là 1/6). Đội sẽ hội quân từ ngày 25/5 để chuẩn bị cho giải đấu.