Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM 2025/26 - VÒNG TỨ KẾT

18/03

18:00

SHB Đà Nẵng - Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – LƯỢT VỀ VÒNG 1/8

19/03

00:45

Barcelona - Newcastle

TV 360

19/03

03:00

Bayern Munich - Atalanta

ON FOOTBALL

Liverpool - Galatasaray

TV 360

Tottenham - Atletico Madrid

ON SPORTS NEWS

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

18/03

22:30

Braga - Ferencvarosi

ON FOOTBALL

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 36

19/03

02:45

Southampton - Norwich

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – LƯỢT VỀ VÒNG 1/8

18/03

00:45

Sporting Lisbon 5-0 Bodo Glimt

ON SPORTS NEWS

18/03

03:00

Arsenal 2-0 Leverkusen

TV 360

Chelsea 0-3 PSG

ON FOOTBALL

Manchester City 1-2 Real Madrid

TV 360

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 27

18/03

00:00

Fenerbahce 4-1 Gaziantep FK

CÚP QG NGA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

17/03

23:30

FK Krasnodar 4-0 CSKA Moscow

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 36

18/03

02:45

Watford 3-1 Wrexham

a