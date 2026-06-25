PETROCONS hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) sở hữu 54,47% vốn. Hiện nay, PETROCONS đang có vốn góp tại 25 đơn vị thành viên, trong đó có 7 đơn vị chi phối, 11 công ty liên kết, 7 đơn vị đầu tư tài chính. Tổng giá trị đầu tư góp vốn là 2.305,55 tỷ đồng, trong đó: Góp vốn vào 7 Công ty con: 1.384,91 tỷ đồng; Góp vốn vào 11 Công ty liên kết: 735,45 tỷ đồng; Góp vốn vào 7 đơn vị đầu tư tài chính: 185,19 tỷ đồng.

Nguồn lực tài chính khả dụng của PETROCONS gồm: Khoản tiền và tương đương tiền bao gồm tiền gửi ngắn hạn và dài hạn là 1.084 tỷ đồng; PETROCONS đã ký được hợp đồng tín dụng số 02/2025/2084729/HĐTD với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với mức tín dụng thường xuyên với số tiền tối đa là: 1.200 tỷ đồng gồm cả Việt Nam đồng và ngoại tệ quy đổi để phục vụ nhu cầu SXKD. Từ năm 2025 đến nay, dòng tiền thực của PetroCons từ các công trình/dự án đủ để trang trải chi phí quản lý Công ty mẹ, trung bình khoảng 50 tỷ đồng/năm.

Về tài sản khả dụng, PETROCONS có quyền sử dụng đất 3.400 m2 tại Tam Đảo (Phú Thọ). Hiện PETROCONS đang triển khai thủ tục bán đấu giá với giá khởi điểm dự kiến là 210.633.400.000 đồng; Giá trị đã đầu tư có thể thu hồi tại Dự án KCN Dầu khí Soài Rạp-Tiền Giang: 126.434.483.869 đồng; Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Khu đất 4ha tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn (nay là xã Vạn Tường) tỉnh Quảng Ngãi, PETROCONS đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Xưởng cơ khí và Vật liệu xây dựng, thời hạn thuê đất đến ngày 19/02/2055.

PETROCONS đang khai thác cho thuê và dự kiến hợp tác đầu tư kinh doanh lĩnh vực Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ xúc tác môi trường (Catalyst) sau khi được cấp thẩm quyền thông qua.

Tại Khu đất số 1 ngõ 86 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội, PETROCONS đang hỗ trợ một số đơn vị thành viên làm trụ sở văn phòng, đồng thời làm việc với UBND phường Cầu Giấy xin gia hạn thời hạn thuê đất để tiếp tục khai thác.

PETROCONS là đơn vị chủ lực, có bề dày lịch sử trong ngành xây lắp dầu khí, có kinh nghiệm làm Tổng thầu EPC cho các công trình nhà máy điện, khí, đường ống, kho chứa dầu khí, hạ tầng dân dụng. Các dự án điển hình PETROCONS và đơn vị thành viên đã trực tiếp thi công: Kho chứa LPG Thị Vải, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, NMNĐ Thái Bình 2, NMLHD Nghi Sơn, các Dự án chân đế giàn khoan nhà giàn DK1, đường ống dẫn khí Bạch Hổ - Bà Rịa, Trung tâm Tài chính Dầu khí, Văn phòng Viện Dầu khí, Toà nhà Dầu khí Phú Mỹ Hưng,… và nhiều dự án trọng điểm khác.

Trong những năm từ 2021 - 2025, PETROCONS và các đơn vị thành viên đã dần khôi phục năng lực tham gia đấu thầu trên cả phương diện trực tiếp và liên danh. Theo đó, toàn bộ Tổng Công ty đã ký được nhiều hợp đồng thi công xây lắp với tổng giá trị trên 6.217,55 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ tham gia đấu thầu thành công 17 gói thầu trong và ngoài ngành với tổng giá trị phạm vi công việc của PetroCons là 607,37 tỷ đồng. Các đơn vị thành viên ký kết trên 133 hợp đồng/phụ lục hợp đồng; Điển hình là PVC-MS, trong năm 2025 đơn vị đã trúng thầu gói thầu chế tạo 4 chân đế và Topside cho Chủ đầu tư MDL (Ấn Độ) với giá trị 3.009 tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, PETROCONS tham dự 30 gói thầu, đã được Chủ đầu tư/Bên mời thầu lựa chọn và ký kết 3 hợp đồng. Bên cạnh đó, nguồn lực từ hệ sinh thái đơn vị thành viên của PETROCONS đã tạo thành hệ thống đơn vị thành viên có ngành nghề SXKD đa dạng: thi công xây lắp công nghiệp chuyên ngành dầu khí, dân dụng, hạ tầng, kinh doanh thương mại, hệ thống kho bãi cảng… có thể bổ trợ lẫn nhau trong quá trình đấu thầu và triển khai các dự án.

Những năm gần đây Công ty mẹ và một số đơn vị thành viên như: PVC-MS, DOBC, PVC-TB đã phối hợp đấu thầu thành công nhiều gói thầu tại các dự án: NMNĐ Thái Bình 2, NMNĐ Long Phú 1, Dự án chế tạo topside và mua sắm thiết bị cho MDL (Ấn Độ)…

Hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROCONS trong 5 năm qua và tình hình tài chính của Tổng Công ty xem chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất được đăng tải trên website: https://petrocons.vn hoặc https://cafef.vn/du lieu/upcom/pvx-tong-cong-ty-co-phan-xay-lap-dau-khi-viet-nam.

Các doanh nghiệp tư vấn có thể nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về PETROCONS và gửi Thư quan tâm thực hiện công việc nêu trên kèm Hồ sơ năng lực về PETROCONS đến hết ngày 30/6/2026.

Hồ sơ quan tâm và các vấn đề liên quan cần làm rõ/bổ sung, liên hệ: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Đầu mối phụ trách: Ông Trần Ngọc Lâm - Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư và Tái cơ cấu. SĐT: 0988.779.933

(Nguồn: PETROCONS)