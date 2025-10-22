Thúc đẩy hợp tác phát triển nhà máy điện linh hoạt

Trong chuyến công tác tại Phần Lan, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác của Tập đoàn đã có buổi làm việc với tập đoàn Wartsila.

Wartsila - Tập đoàn công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải và năng lượng, đại diện doanh nghiệp Phần Lan đã giới thiệu tổng quan về Tập đoàn với hơn 191 năm hình thành và phát triển, đạt doanh thu 8 tỷ Euro trong năm 2024, hiện diện tại hơn 180 quốc gia. Wartsila hiện dẫn đầu thế giới về công nghệ động cơ đốt trong pít-tông (RICE) - nền tảng của các nhà máy điện linh hoạt và đáp ứng nhanh, với hơn 5.000 nhà máy điện đã được xây dựng, tổng công suất đạt trên 79.000 MW.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao đổi với lãnh đạo Wartsila

Đại diện Wartsila nhấn mạnh vai trò của các nhà máy điện linh hoạt (flexible power plant) trong việc bảo đảm ổn định hệ thống điện khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Công nghệ RICE có khả năng khởi động nhanh (chỉ mất 2 phút để đạt 100% công suất), tăng giảm tải linh hoạt, vận hành với hiệu suất cao (đến 50%) và tiết kiệm nhiên liệu khi vận hành ở tải thấp. Hiện nay, các động cơ RICE có thể vận hành bằng khí tự nhiên/LNG, phối trộn LNG với hydrogen (25%) và sẽ sớm vận hành bằng 100% hydrogen, góp phần hỗ trợ Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Đại diện Wartsila cho biết đang hợp tác cùng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) trong Dự án Nhà máy điện linh hoạt 600 MW tại Nhơn Trạch (Đồng Nai), đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Petrovietnam trong lĩnh vực năng lượng sạch, chuyển đổi nhiên liệu và công nghệ động cơ.

Đoàn công tác Petrovietnam cùng đại diện lãnh đạo Wartsila

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên, đồng thời đề xuất một số định hướng cụ thể như: Nghiên cứu giải pháp hợp tác trong các nhà máy và dự án điện của Petrovietnam và PV Power; Hợp tác thay thế máy phát điện dầu diesel tại các nhà máy lọc dầu, hóa dầu của Petrovietnam bằng thiết bị sử dụng nhiên liệu khí để giảm phát thải; Phát triển động cơ sử dụng LNG cho đội tàu cỡ lớn của Petrovietnam; Nghiên cứu cung cấp điện cho các trung tâm năng lượng của Petrovietnam tại ba miền Bắc - Trung - Nam; Ứng dụng công nghệ động cơ Wartsila trong lĩnh vực đóng tàu và hàng hải của Petrovietnam.

Mở rộng hợp tác chuyển đổi số, tự động hóa và phát triển năng lượng bền vững

Cũng trong ngày 21/10, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Phan Tử Giang dẫn đầu đoàn công tác Petrovietnam đã có buổi làm việc với Tập đoàn Valmet - một trong những doanh nghiệp công nghệ công nghiệp hàng đầu Phần Lan, chuyên cung cấp các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực tự động hóa, năng lượng, môi trường và chuyển đổi số.

Đoàn công tác Petrovietnam làm việc với Valmet

Tại buổi làm việc, hai bên hướng đến việc thiết lập kênh hợp tác Petrovietnam - Valmet trong các lĩnh vực: Công nghệ quy trình và tự động hóa (Valmet DNA); Giải pháp năng lượng, năng lượng từ rác (WtE), năng lượng sinh khối (biomass); Công nghệ điều khiển lưu lượng (Flow Control).

Theo đó, hai bên đã trao đổi sâu về năng lực, phạm vi hoạt hoạt động và các dự án tham chiếu của Valmet tại Việt Nam, đồng thời cùng xác định các cơ hội hợp tác trong việc nâng cấp, chuyển đổi số và tối ưu môi trường cho các đơn vị thành viên của Petrovietnam. Nội dung thảo luận bao gồm các mô hình hợp tác tiềm năng như: cung cấp công nghệ và thiết bị; hợp tác trong vai trò nhà tích hợp và dịch vụ; triển khai các gói Performance Agreement; chuyển giao tri thức và đào tạo nguồn nhân lực.

Ngoài ra, hai bên cũng đã chia sẻ thông tin liên quan đến Dự án Nhiệt điện Long Phú 1, các công nghệ số hóa và tự động hóa tiên tiến, thân thiện môi trường, cùng hướng hợp tác trong chuyển dịch năng lượng và phát triển các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Buổi làm việc với hai tập đoàn công nghệ hàng đầu của Phần Lan đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho Petrovietnam trong lĩnh vực năng lượng sạch, chuyển đổi số, tự động hóa và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy lộ trình chuyển dịch năng lượng và thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

(Nguồn: Petrovietnam)