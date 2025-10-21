Sáng nay (giờ địa phương), sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Tổng thống Phần Lan khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước và dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển bền chặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: TTXVN

Phần Lan luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam - đối tác thương mại quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á. Lãnh đạo Phần Lan ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm vừa qua, coi Việt Nam là một “câu chuyện thành công”.

Tổng thống bày tỏ mong muốn thông qua chuyến thăm, hai nước sẽ có những bước phát triển hợp tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Phần Lan, ghi nhớ sự hỗ trợ của Phần Lan trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư mong muốn Phần Lan tiếp tục là đối tác, là bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo thông báo cho nhau về tình hình phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb trao đổi về những định hướng chiến lược lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, tương xứng với tầm vóc hiện có.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cần đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới như kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, hợp tác biển bền vững, chuyển đổi số, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hội đàm. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông sản, hàng tiêu dùng...

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào Việt Nam, sẵn sàng cùng Phần Lan làm cầu nối tiếp cận thị trường EU cũng như ASEAN, qua đó thúc đẩy hợp tác Việt Nam - EU, Phần Lan - ASEAN phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư đề nghị phía Phần Lan có tiếng nói thúc đẩy 7 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) cũng như thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị Phần Lan khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh như công nghệ xanh, công nghệ chế biến, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ hậu cần…

Về phần mình, Tổng thống Alexander Stubb cho biết Phần Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như kinh tế tuần hoàn, lâm nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Đáp lại sự đánh giá cao của Tổng thống Alexander Stubb đối với việc hội nhập và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở Phần Lan, Tổng Bí thư chân thành cảm ơn Phần Lan đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc ổn định.

Tổng Bí thư mong muốn Phần Lan tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam tiếp tục hội nhập và đóng góp hiệu quả vào xã hội sở tại, làm cầu nối quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác song phương. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có các vấn đề an ninh khu vực, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới; ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi kiềm chế và chấm dứt xung đột.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên ủng hộ quan điểm chung của ASEAN về tự do hàng hải và hàng không, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Việt Nam và Phần Lan đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.