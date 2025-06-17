Đồng thời Petrovietnam đứng Top 5 các doanh nghiệp năng lượng trong khu vực và là Top 1 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Kết quả này khẳng định thành tích ấn tượng của Petrovietnam về doanh thu và năng lực hoạt động hiệu quả trong một bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Top 15 doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Fortune Southeast Asia 500 là một trong những hệ thống xếp hạng uy tín toàn cầu, đánh giá dựa trên doanh thu năm tài khóa, tuy nhiên, để có thể góp mặt trong bảng xếp hạng này, doanh nghiệp phải hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bền vững và tích lũy nội lực suốt nhiều năm. Năm 2024, lĩnh vực năng lượng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm gần 1/3 tổng doanh thu toàn bảng xếp hạng, với sự góp mặt nổi bật của Petrovietnam - doanh nghiệp đại diện tiêu biểu cho Việt Nam trong ngành năng lượng.

Đây là lần đầu Petrovietnam được vinh danh trong một bảng xếp hạng quốc tế và khu vực. Việc Petrovietnam khẳng định vị trí trong nhóm dẫn đầu các doanh nghiệp Đông Nam Á phản ánh kết quả của những nỗ lực không ngừng trong điều hành, ứng phó linh hoạt với biến động thị trường, cũng như tận dụng cơ hội từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Tập đoàn đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị hiện đại, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong khi vẫn giữ vững các mục tiêu phát triển bền vững.

3 trụ cột sản xuất kinh doanh chiến lược của Petrovietnam

Song song với công tác điều hành, Petrovietnam kiên định phát huy giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật - quản lý có trình độ cao, tinh thần đoàn kết, kỷ cương và đổi mới sáng tạo. Chính những yếu tố này đã tạo nên sức mạnh nội sinh, giúp Petrovietnam không chỉ giữ vững ổn định hoạt động trong nước mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Năm 2024, Petrovietnam đã vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các kế hoạch từ 6 - 27% và tiếp tục thiết lập nhiều kỷ lục mới với tổng doanh thu của Tập đoàn năm 2024 lần đầu tiên vượt 1 triệu tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 165,6 nghìn tỷ đồng; đầu tư đạt trên 38 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2023.

Petrovietnam đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thống, tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng ngoài khơi và lần đầu tiên tham gia chuỗi năng lượng toàn cầu, mở ra không gian phát triển mới. Hết năm 2024, Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch 5 năm (2021-2025) và vượt từ 6 - 32% so với kế hoạch.

Đồng thời, việc Petrovietnam góp mặt trong Top đầu của Bảng xếp hạng Fortune 500 SEA đã góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong của Petrovietnam trong hội nhập quốc tế. Kết quả này cũng là một dấu ấn nổi bật trong quá trình 50 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn.

Theo thống kê của Fortune, Việt Nam có 76 doanh nghiệp lọt vào danh sách năm nay, với tổng doanh thu hơn 161 tỷ USD và lực lượng lao động hơn 1,1 triệu người. Trong đó, Petrovietnam là một trong những doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào các chỉ số này, thể hiện vai trò đầu tàu của ngành năng lượng Việt Nam trên trường quốc tế. Cũng như khẳng định vị thế của Petrovietnam là một doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực.

Bảng xếp hạng Fortune 500 Đông Nam Á năm 2025 là lần công bố thứ hai của tạp chí Fortune đối với khu vực, ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp Đông Nam Á trong vai trò trung tâm sản xuất và đầu tư mới của thế giới, trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) được thành lập vào năm 1975. Sau 50 năm xây dựng, Petrovietnam đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện cả về quy mô và chiều sâu, hoàn chỉnh đồng bộ từ khâu tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, đến công nghiệp khí, lọc hóa dầu, điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao, trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước trụ cột, có hệ sinh thái công nghiệp, năng lượng, dầu khí đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu quả cả trong nước và quốc tế, đóng vai trò tiên phong trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển bền vững kinh tế biển, chủ động thích ứng với chuyển dịch năng lượng và hội nhập quốc tế sâu rộng với ba trụ cột sản xuất - kinh doanh chiến lược: Năng lượng, Công nghiệp và Dịch vụ.

Ngọc Minh