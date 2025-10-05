Cụ thể, trong tháng 9/2025, tất cả các chỉ tiêu sản xuất chủ lực của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, khai thác dầu thô đạt 839 nghìn tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Sản xuất điện đạt 2,54 tỷ kWh, tăng trưởng so với tháng trước. Lĩnh vực lọc hóa dầu tiếp tục vận hành hiệu quả, với sản lượng xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 688,2 nghìn tấn, tăng trưởng so với tháng 8/2025. Sản xuất đạm và NPK đều tăng trưởng ấn tượng, lần lượt đạt 158 nghìn tấn và 43,5 nghìn tấn. Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoàn thành bảo dưỡng tổng thể sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch.

Petrovietnam vận hành an toàn và thông suốt hoạt động tại các công trình, nhà máy, giàn khoan, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất đều duy trì kết quả tích cực. Khai thác dầu thô đạt 7,37 triệu tấn. Khai thác khí đạt 4,40 tỷ m3. Sản lượng điện đạt 23,92 tỷ kWh, tăng 15% so với cùng kỳ 2024. Sản xuất xăng dầu đạt 12,3 triệu tấn (gồm NSRP), tăng 8% so với cùng kỳ; nếu không bao gồm NSRP, sản lượng đạt 5,83 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ 2024. Đạm urê duy trì sản lượng cao, đạt 1,4 triệu tấn. NPK bứt phá với mức tăng tới 52% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 443,8 nghìn tấn.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục biến động khó lường, ngoài việc tối ưu hóa hoạt động của các nhà máy lọc hóa dầu, đạm, điện, Petrovietnam đã tích cực phát triển mở rộng thị phần, thị trường phân phối các sản phẩm xăng dầu, kinh doanh sản phẩm (LPG, LNG) và gia tăng các hoạt động dịch vụ dầu khí ở trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu từ sản phẩm mới đến từ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của Tập đoàn ước đạt 6,1 nghìn tỷ đồng; doanh thu từ kinh doanh quốc tế đạt 94,7 nghìn tỷ đồng. Nhờ đó, dù bối cảnh thị trường đầy thách thức, tất cả các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam đều hoàn thành vượt kế hoạch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng trong tháng 9, doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Petrovietnam đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 795 nghìn tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 109 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 52,1 nghìn tỷ đồng; đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả ấn tượng đạt được trong 9 tháng qua là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực và sáng tạo của toàn thể cán bộ, người lao động toàn Tập đoàn theo phương châm hành động mà Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã quán triệt: “Nói ít - Nghĩ nhiều - Làm nhiều - Tốc độ nhanh - Hiệu quả cao”. Bước vào chặng đường nước rút những tháng cuối năm, Petrovietnam cho biết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này, quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2025, đóng góp tích cực vào các mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Ngọc Minh