Ngày 26/11/2026 tại Hà Nội, Petrovietnam tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngành Dầu khí (1961 - 2026) với chủ đề “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo Petrovietnam

Dấu ấn 65 năm đóng góp cho đất nước

Từ những ngày đầu tìm dầu trong bom đạn, thiếu thốn, đến hành trình chinh phục biển khơi, làm chủ công nghệ và đưa dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam ra thế giới, các thế hệ người lao động Petrovietnam đã góp phần xây dựng một ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

Nhìn lại chặng đường ấy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn khẳng định, giá trị đáng nhớ nhất của ngành không chỉ là những mỏ dầu, đường ống, nhà máy hay công trình giữa biển khơi, mà chính là con người - những thế hệ đã dành tuổi trẻ, trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp dầu khí.

Trưởng thành cùng ngành Dầu khí Việt Nam, Petrovietnam đã phát triển từ thăm dò, khai thác đến xây dựng chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn và Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về triển lãm số “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu”

Theo ông Lê Ngọc Sơn, sự tri ân có ý nghĩa nhất đối với các thế hệ đi trước là giữ vững nền tảng dầu khí, làm chủ thêm công nghệ, chăm lo tốt hơn cho người lao động, trao lại cho mai sau một ngành Dầu khí vững hơn, một Petrovietnam mạnh hơn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, người lao động dầu khí; trân trọng sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và đối tác quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại chương trình kỷ niệm

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong những năm đầu Đổi mới, nguồn thu từ dầu khí đã góp phần quan trọng giúp đất nước vượt qua khó khăn, tạo nguồn lực đầu tư phát triển. Đến nay, sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt 458,5 triệu tấn; tổng số nộp ngân sách nhà nước của toàn hệ thống đạt khoảng 3,1 triệu tỷ đồng.

Không chỉ đóng góp nguồn lực cho nền kinh tế, Petrovietnam còn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng các chuỗi giá trị dầu khí, phát triển đội ngũ nhân lực và nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia.

Năng lượng phải đi trước một bước

Trong bối cảnh đất nước đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, hướng tới các mục tiêu chiến lược năm 2030 và 2045, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Petrovietnam đứng trước trách nhiệm lớn hơn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển công nghiệp và tham gia chuyển dịch năng lượng xanh.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn, nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm toàn cầu trên cơ sở nâng cao năng lực công nghệ, sức cạnh tranh bền vững và khả năng đảm nhận những nhiệm vụ chiến lược ngày càng lớn của đất nước. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng toàn cầu.

Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống 65 năm, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, ngành Dầu khí và Petrovietnam sẽ tiếp tục thực hiện tốt định hướng “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho Tập đoàn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và lãnh đạo Petrovietnam thực hiện Nghi thức kích hoạt “Năng lượng Quốc gia - Khát vọng toàn cầu”

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường khẳng định quyết tâm kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, tạo dựng những giá trị mới cho đất nước, thực hiện bằng được các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

Tại lễ kỷ niệm, 65 đại biểu đại diện các thế hệ người lao động Petrovietnam cùng Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành, Tập đoàn thực hiện nghi thức kích hoạt “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu”.

Cùng ngày, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Petrovietnam tổ chức triển lãm số, tái hiện hành trình 65 năm của ngành Dầu khí Việt Nam qua những dấu mốc lịch sử, câu chuyện về con người, thành tựu khoa học công nghệ, các công trình tiêu biểu và hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng của Tập đoàn.

(Nguồn: Petrovietnam)