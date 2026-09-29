Năng lực ấy được tập trung tại những lực lượng kỹ thuật nòng cốt, được kiểm chứng bằng các công trình trọng điểm quốc gia và những hợp đồng lớn tại thị trường quốc tế.

Trong hệ sinh thái Petrovietnam, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) là lực lượng chủ lực về tổng thầu thiết kế, mua sắm, chế tạo (EPC) công trình dầu khí ngoài khơi, chủ yếu thông qua PTSC M&C và các đơn vị thành viên. Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cũng tích lũy năng lực thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử và từng đảm nhận các hợp đồng EPCI cho khách hàng bên ngoài.

Toàn cảnh Trung tâm Công nghiệp Năng lượng và Hậu cần Kỹ thuật PTSC tại Vũng Tàu, TP HCM

Năng lực này được Petrovietnam tích lũy qua quá trình chuyên môn hóa và triển khai thực tế. PTSC từng bước mở rộng từ dịch vụ kỹ thuật, thi công, chế tạo sang thiết kế, mua sắm quốc tế, vận chuyển, lắp đặt và quản trị tổng thể dự án. Trong khi đó, Vietsovpetro hình thành năng lực công trình biển gắn với quá trình thăm dò, phát triển và khai thác các mỏ do Liên doanh điều hành.

Với tổng thầu EPCIC, ngoài thiết kế, mua sắm và thi công, trách nhiệm còn bao gồm vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử và hoàn thiện công trình. Nhà thầu không nhất thiết tự thực hiện toàn bộ nhưng phải tích hợp nguồn lực, kiểm soát kỹ thuật, tiến độ, chi phí, chất lượng, an toàn và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Khả năng huy động, phối hợp nguồn lực trong nước và quốc tế vì vậy là một thước đo quan trọng về năng lực làm chủ dự án.

Những dấu ấn trên bản đồ năng lượng quốc gia

Dấu mốc quan trọng của Petrovietnam trong quá trình hình thành lực lượng tổng thầu công trình biển là Dự án Sư Tử Đen Đông Bắc, được Cửu Long JOC trao cho PTSC M&C năm 2008. Đây là dự án EPCI đầu tiên, trị giá gần 190 triệu USD, đánh dấu lần đầu nhà thầu Việt Nam đảm nhận xuyên suốt các công đoạn và quản lý nhà thầu phụ quốc tế. Sau đó, PTSC M&C tiếp tục thực hiện nhiều dự án lớn, từng bước làm chủ thiết kế; đến giai đoạn 2014-2015, năng lực thiết kế đạt tỷ lệ nội địa hóa 100%.

Một góc khu vực bãi chế tạo Cảng Vietsovpetro.

Trong khi đó, Vietsovpetro tích lũy năng lực công trình biển qua nhiều thập kỷ, từ thiết kế, chế tạo đến lắp đặt, đấu nối, chạy thử. Nền tảng này được mở rộng sang thị trường dịch vụ với dự án EPCI BK - Thiên Ưng và hợp đồng EPCI phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3 năm 2022.

Bước tiến về quy mô sau “mốc son” Biển Đông 01

Biển Đông 01 là bước phát triển mang tính quyết định đối với năng lực tổng thầu ngoài khơi của Petrovietnam. Năm 2010, PTSC M&C được giao tổng thầu EPCIC các hạng mục trọng yếu của dự án phát triển hai mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh, với giá trị hợp đồng gần 1 tỷ USD và tổng quy mô gần 40.000 tấn kết cấu. Dự án hoàn thành trong khoảng 30 tháng, hơn 90% khối lượng thực hiện trong nước, góp phần rút ngắn tiến độ khoảng 2 năm và tiết kiệm 74 triệu USD.

Lắp đặt ngoài khơi giàn CPP Sao Vàng

Tiếp đó, PTSC M&C đảm nhận tổng thầu EPCIC dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt, thực hiện giàn xử lý trung tâm Sao Vàng với chân đế khoảng 12.600 tấn và khối thượng tầng 14.000 tấn. Quy mô và mức độ tích hợp cao của công trình tiếp tục nâng tầm năng lực thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử của doanh nghiệp.

Năng lực này đang được phát huy tại Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn. PTSC tham gia liên danh tổng thầu gói EPCI#1 trị giá xấp xỉ 1,1 tỷ USD, trong khi PTSC M&C đảm nhận gói EPCI#2 với 4 giàn thu gom/giàn đầu giếng và gần 50km đường ống nội mỏ. Với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD, Lô B - Ô Môn là chuỗi dự án quy mô lớn, đòi hỏi khả năng quản trị nhiều công trình và giao diện kỹ thuật phức tạp, tiếp tục khẳng định năng lực tổng thầu của doanh nghiệp Việt Nam.

“Phiếu tín nhiệm” đến từ quốc tế

Năng lực tích lũy qua các công trình trọng điểm trong nước đã tạo nền tảng để Petrovietnam, với PTSC M&C là đại diện nổi bật, mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Sau các dự án HRD tại Ấn Độ và Maharaja Lela South tại Brunei, tháng 11/2018, PTSC M&C trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trúng thầu EPCI tại Qatar với Dự án Gallaf 1 của North Oil Company, trị giá gần 350 triệu USD.

Hai khối thượng tầng giàn đầu giếng (Gallaf Batch 3) rời bãi chế tạo của tổng thầu PTSC M&C hướng về vùng biển Qatar.

Tại thị trường Trung Đông, PTSC M&C phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, an toàn và tổ chức thi công xuyên quốc gia. Dự án Gallaf 1 được hoàn thành đúng tiến độ dù chịu tác động của Covid-19, sau đó North Oil Company tiếp tục trao cho PTSC M&C gói EPCI thuộc Gallaf Batch 3 năm 2021.

Việc được các nhà điều hành lớn như TotalEnergies, QatarEnergy, ExxonMobil, Petronas, PTTEP, ONGC lựa chọn cho thấy năng lực kỹ thuật, quản trị, an toàn - chất lượng và khả năng thực hiện cam kết của doanh nghiệp Petrovietnam trên thị trường quốc tế.

Lực lượng chủ lực, nền tảng công nghiệp quốc gia

Sau hàng chục năm xây dựng, Petrovietnam đã hình thành nền tảng cơ sở vật chất và năng lực tổng thầu công trình biển với các căn cứ chế tạo quy mô lớn, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng hệ thống quản lý dự án, an toàn, chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

PTSC đã triển khai gần 100 dự án EPC/EPCIC trong và ngoài nước, trong khi Vietsovpetro tích lũy năng lực EPCI qua nhiều thế hệ công trình. Năng lực tổng thầu được khẳng định ở khả năng làm chủ công nghệ, huy động nguồn lực, kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và hoàn thành các dự án quy mô lớn, phức tạp.

(Nguồn: Petrovietnam)