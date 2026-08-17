Bờ đông Australia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Các mỏ khí đốt ở Bass Strait, nguồn cung chính cho hàng triệu hộ gia đình, đang cạn kiệt. Trong khi đó, nhu cầu điện và sưởi ấm mùa đông vẫn không ngừng tăng.

Trước tình thế đó, các công ty dầu khí bắt đầu chi tiêu mạnh tay. Thống kê cho thấy chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2026, họ đã chi 471 triệu AUD (khoảng 8.600 tỷ đồng) cho hoạt động thăm dò, mức cao nhất trong 10 năm.

Họ đặt cược vào 3 khu vực: Otway Basin, Beetaloo và Taroom. Nhưng Otway có một lợi thế đặc biệt: nó nằm sẵn ngay cạnh hệ thống đường ống và nhà máy xử lý.

Nếu tìm thấy khí ở đây, doanh nghiệp có thể bán ngay mà không tốn thêm hàng tỷ USD xây dựng hạ tầng từ đầu.

Giàn khoan tại Otway Basin, ngoài khơi bang Victoria, Australia - nơi các công ty dầu khí vừa phát hiện nguồn khí đốt mới sau 5 năm "ngủ đông". Ảnh: The Guardian

Cuối năm 2025, ConocoPhillips, một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, cùng các đối tác gồm Korea National Oil Corporation và 3D Energi đã công bố phát hiện khí tại giếng Essington-1, cách bờ biển bang Victoria khoảng 53km.

Đây là phát hiện đầu tiên tại khu vực này kể từ năm 2021. Các kỹ sư đã khoan xuống tới độ sâu 2.735 mét dưới đáy biển và gặp hai cột khí dày lần lượt 62,6m và 33,2m.

Ông Scott Crichton, Giám đốc kỹ thuật của 3D Energi, mô tả đây là mỏ khí chưa được phát triển lớn nhất tại Otway Basin.

Tin vui là vị trí của mỏ nằm rất gần đường ống dẫn khí và nhà máy đang hoạt động, chỉ khoảng 12km. Điều này có nghĩa là thay vì phải tốn thêm hàng tỷ USD để xây dựng hạ tầng mới, các kỹ sư chỉ cần nối thêm một đoạn đường ống ngầm. Hàm lượng CO2 chỉ 3-4% khiến khí ở đây dễ xử lý, ít tốn kém hơn so với nhiều mỏ khác.

Tháng 1/2026, một giếng khác tên Charlemont-1, cách Essington-1 khoảng 20km cũng ghi nhận phát hiện khí ở cùng tầng địa chất, mở rộng vùng khí đã phát hiện thêm hơn 10km về phía đông.

Kết quả các giếng khoan tiếp tục cho thấy khu vực này vẫn còn nhiều tiềm năng, chứ không chỉ trông chờ vào các mỏ cũ đang suy giảm.

Theo 3D Energi, danh mục các vị trí tiềm năng của họ tại Otway Basin hiện lên tới 51 điểm, với tổng tài nguyên dự kiến khoảng 9.200 tỷ feet khối (tương đương 260 tỷ m3 khí đốt).

Trong khi bờ đông Australia đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt khí đốt trầm trọng từ quý III/2026, tiềm năng 9.200 tỷ feet khí tại Otway Basin mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Con số này được kỳ vọng có thể đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu khí đốt của Australia trong nhiều năm. Riêng cụm Charlemont vừa phát hiện đã có thể cung cấp lượng khí tương đương 6 năm tiêu thụ của bang Victoria.

Dẫu có nhiều tín hiệu lạc quan, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Một số giếng mới cho thấy thành phần khí có CO2 cao hơn dự kiến, như Charlemont-1 có CO2 tới 16%, gần bằng mỏ La Bella lân cận. Điều này sẽ làm tăng chi phí xử lý và phức tạp hóa bài toán thương mại, khiến lợi nhuận của dự án bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, phát triển khí ngoài khơi gần bờ bang Victoria luôn kéo theo tranh cãi về tác động môi trường, du lịch và mục tiêu giảm phát thải.

Theo Offshore Technology, ConocoPhillips Australia, ABC News