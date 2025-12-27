Ngày 26/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

Petrovietnam triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, biến động khó lường. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các Ban/Bộ/ngành Trung ương, địa phương, và với sự đoàn kết, đồng lòng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, hoạt động của Petrovietnam vẫn duy trì ổn định và hiệu quả sản xuất kinh doanh tiếp tục được nâng cao.

Petrovietnam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Tài chính giao, đảm bảo duy trì sự ổn định ở mọi lĩnh vực hoạt động và giảm thiểu mức độ ảnh hưởng do các yếu tố vĩ mô như tài chính, thị trường...

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai theo kế hoạch đề ra. Gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2025 ước đạt 14,5 triệu tấn quy dầu, vượt 11,5% kế hoạch cận dưới năm 2025 (kế hoạch năm 2025 là 13-19 triệu tấn quy dầu); đã đưa vào vận hành 03 mỏ/công trình mới; đã ký kết 03 Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) sau thời gian dài không có hợp đồng ký mới, có ý nghĩa quan trọng với hoạt động thăm dò khai thác và phát triển của Petrovietnam trong thời gian tới.

Lãnh đạo Petrovietnam và các đơn vị thành viên chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025

Sản lượng khai thác dầu năm 2025 hoàn thành kế hoạch cả năm (8,29 triệu tấn) trước 1 tháng 28 ngày; năm 2025 ước đạt 9,98 triệu tấn, vượt 1,69 triệu tấn (≈ vượt 20,3%) kế hoạch năm, tăng 0,8% so với thực hiện năm 2024 (9,89 triệu tấn).

Sản xuất điện năm 2025 ước đạt 31,37 tỷ kWh, vượt 0,7% kế hoạch năm (31,15 tỷ kWh), tăng 7,3% so với thực hiện năm 2024 (29,24 tỷ kWh).

Sản xuất đạm năm 2025 hoàn thành kế hoạch cả năm (1,69 triệu tấn) trước 1 tháng 4 ngày; năm 2025 ước đạt 1,84 triệu tấn, vượt 153,6 nghìn tấn (≈ vượt 9,1%) kế hoạch năm, bằng mức thực hiện năm 2024.

Sản xuất xăng dầu (không bao gồm Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn) hoàn thành kế hoạch cả năm (6,77 triệu tấn) trước 1 tháng 19 ngày; năm 2025 ước đạt 7,89 triệu tấn, vượt 1,12 triệu tấn (≈ vượt 16,6%) kế hoạch năm, tăng 17,6% so với thực hiện năm 2024 (6,71 triệu tấn)…

Với hầu hết các chỉ tiêu sản xuất quan trọng hoàn thành vượt mức kế hoạch và đạt tăng trưởng so với năm 2024 nên mặc dù giá dầu trung bình xuất bán năm 2025 giảm 14,0% với mức giá dầu trung bình năm 2024 (dự kiến 2025 đạt 73,6 USD/thùng/năm 2024 đạt 85,5 USD/thùng) nhưng các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam đạt kết quả tích cực hơn nhiều so với mức độ suy giảm giá dầu, đặc biệt tiếp tục thiết lập các mức kỷ lục về tài chính.

Tổng doanh thu toàn Petrovietnam năm 2025 hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng; năm 2025 ước đạt 1.105 nghìn tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm (814,7 nghìn tỷ đồng); cao hơn 103,6 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 10% so với thực hiện năm 2024 (1.002,7 nghìn tỷ đồng) - ghi nhận kỷ lục mới lần thứ tư liên tiếp.

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 được tổ chức trọng thể ngày 26/12

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Petrovietnam năm 2025 hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; năm 2025 ước đạt 165,9 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm (~ 92,3 nghìn tỷ đồng); tăng 0,6% so với thực hiện năm 2024 (165 nghìn tỷ đồng).

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 651,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,4% kế hoạch năm (648,3 nghìn tỷ đồng); tăng 11% so với thực hiện năm 2024 (585,1 nghìn tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; năm 2025 ước đạt 62,7 nghìn tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch năm (43,6 nghìn tỷ đồng); tăng 13% so với thực hiện năm 2024 (55,5 nghìn tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất hoàn thành kế hoạch cả năm 2025 trước 4 tháng; năm 2025 ước đạt 51,4 nghìn tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm (31,9 nghìn tỷ đồng); tăng 36% so với thực hiện năm 2024 (37,7 nghìn tỷ đồng).

Vốn Chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2025 ước đạt 391,7 nghìn tỷ đồng (tại thời điểm 31/12/2024 là 379,2 nghìn tỷ đồng). Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2025 là 281,5 nghìn tỷ đồng (không thay đổi so với thời điểm 31/12/2024).

Kết quả các chỉ tiêu tài chính năm 2025 của Petrovietnam đều vượt so kế hoạch pháp lệnh được Bộ Tài chính giao, tăng trưởng so với năm 2024. Kết quả các chỉ tiêu tài chính Petrovietnam đạt được là minh chứng cho thấy công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính tiếp tục được nâng cao; đã tối ưu hóa quản lý dòng tiền; đẩy mạnh công tác xử lý các tồn đọng để kịp thời thu hồi chi phí và lành mạnh, minh bạch tài chính; việc thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tài chính, đầu tư được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Giá trị thương hiệu của tiếp tục được nâng cao. Theo Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025, Petrovietnam đứng vị trí thứ 2, ghi nhận năm thứ 17 liên tiếp có mặt trong Top 3 của Bảng xếp hạng.

Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng chí nguyên Lãnh đạo và các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên kiện toàn và thực hiện Nghị quyết, các định hướng lớn sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp. Đặc biệt, năm 2026 cũng là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Với chủ đề của năm 2026 “Tiên phong công nghệ - đổi mới sáng tạo; Dẫn dắt chuyển dịch xanh; Kiến tạo giá trị vượt trội; Nâng cao vị thế năng lượng quốc gia; Bứt phá mở rộng toàn cầu”, Petrovietnam quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao, phấn đấu để Tập đoàn bứt phá, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của đất nước.