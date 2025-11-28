Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh tại cuộc họp giữa HĐTV, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các ban/Văn phòng Tập đoàn Petrovietnam về công tác quản trị doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ của Tập đoàn

Mục tiêu, đến năm 2030 tiến vào danh sách Fortune Global 500

Báo cáo tổng quan về công tác quản trị tại Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phác họa một bức tranh tích cực về năng lực quản trị của Petrovietnam trong thời gian qua. Ban Kiểm soát nội bộ cho biết, công tác quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn tiếp tục duy trì nhiều kết quả nổi bật. Thể hiện ở việc Petrovietnam đã trở thành tập đoàn có quy mô lớn nhất ngành năng lượng, mức đóng góp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận cao nhất, nhiều thành tựu khoa học công nghệ, cùng những đóng góp an sinh xã hội dẫn đầu.

Hệ thống quản trị nội bộ được củng cố đầy đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật. Các quy chế, quy trình được cập nhật theo yêu cầu quản lý mới; hệ thống tra cứu trên Intraweb giúp công tác điều hành minh bạch, thuận tiện. Thông tin và báo cáo được vận hành kịp thời, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và kết quả kiểm tra, thanh tra.

Đặc biệt, Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Petrovietnam đặt mục tiêu, đến năm 2030, tiến vào danh sách Fortune Global 500, hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia mang dấu ấn trí tuệ và khát vọng Việt Nam; định hướng đến 2050, trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng tích hợp hàng đầu khu vực, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn”

Theo Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, để bảo đảm mục tiêu đưa Petrovietnam vào danh sách Fortune Global 500, công tác quản trị được xác định là nền tảng bảo đảm Tập đoàn hoàn thiện công tác tái cấu trúc, không chỉ với Công ty Mẹ mà còn với tất cả công ty thành viên.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Trọng tâm của công tác quản trị cần xây dựng đồng bộ 3 trụ cột

Trọng tâm của công tác quản trị cần xây dựng đồng bộ 3 trụ cột: con người, quy trình và hệ thống công cụ. Tập đoàn đặt mục tiêu chuyển mạnh sang các quy trình số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, qua đó tăng tính minh bạch, tốc độ và nâng cao chất lượng ra quyết định. Song song với chuyển đổi công cụ, Tập đoàn yêu cầu tăng cường kỷ luật phối hợp, làm rõ vai trò trách nhiệm trong từng khâu để bảo đảm sự thông suốt trong chỉ đạo, thực thi.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng quán triệt toàn Tập đoàn nhận thức đúng tầm về công tác quản trị và xây dựng công tác quản trị thành động lực tăng trưởng, tạo ra năng lực cạnh tranh của Petrovietnam.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh vần xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa quản trị và kỷ luật trong toàn Tập đoàn

Hệ thống kiểm soát nội bộ được yêu cầu chuẩn hóa quy trình báo cáo theo hướng tinh gọn, hiện đại. Tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện kiến trúc hệ thống thông tin doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; rà soát và chuẩn hóa chế độ báo cáo, giảm tối thiểu 50% số lượng báo cáo hiện hành. Đồng thời, tập trung tinh giản hệ thống quy chế, quy định, bảo đảm rõ ràng, đồng bộ, phấn đấu thu gọn xuống dưới 100 văn bản.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ dữ liệu đồng bộ từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên để hỗ trợ ra quyết định, phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả giám sát.

Chủ tịch Lê Mạnh Hùng đặc biệt nhấn mạnh cần xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa quản trị và kỷ luật trong toàn Tập đoàn, coi kết quả là thước đo cao nhất của hiệu quả công việc. Các cấp lãnh đạo cần triển khai quyết liệt, đồng bộ và liên tục các chuẩn mực quản trị, bảo đảm tính hướng đích, tính hệ thống và sự gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, qua đó củng cố nền tảng để Petrovietnam nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ngọc Minh