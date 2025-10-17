Giải thưởng được trao dựa trên khảo sát độc lập hàng chục nghìn nhân viên tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh giá trên ba tiêu chí: Văn hóa doanh nghiệp, Chính sách nhân sự, Mức độ gắn kết và hài lòng của nhân viên. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định uy tín thương hiệu và vị thế của PGBank trong ngành tài chính - ngân hàng.

Với chủ đề “Multi-Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ”, HR Asia Awards 2025 tôn vinh các doanh nghiệp kiến tạo môi trường làm việc năng động, khuyến khích hợp tác giữa các thế hệ.

Tại lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Xuân Hòa - Giám đốc Nhân sự PGBank chia sẻ: “Với gần 2.000 cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, PGBank luôn coi con người là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi kiên định với phương châm ‘Nhân viên hạnh phúc - Khách hàng hài lòng’, xây dựng văn hóa giao tiếp mở, nơi mỗi cá nhân được lắng nghe, ghi nhận và phát triển xứng đáng.”

Theo bà Hòa, danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” không chỉ là sự ghi nhận quốc tế mà còn là động lực để PGBank tiếp tục kiến tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và hạnh phúc.

Thành lập năm 1993, PGBank hiện có 91 điểm giao dịch trên toàn quốc. Ngân hàng xây dựng môi trường làm việc dựa trên 5 giá trị cốt lõi: Tin cậy - Đổi mới - Hiệu quả - Đồng hành - Tuân thủ.

Đây chính là “ADN văn hóa” tạo nên một tập thể đoàn kết, tận tâm và không ngừng đổi mới.

Không chỉ dừng lại ở chính sách đãi ngộ, PGBank chú trọng đào tạo, phát triển năng lực, lộ trình thăng tiến rõ ràng, khuyến khích sáng tạo và đề cao tinh thần hợp tác đa thế hệ.

“Giải thưởng là minh chứng cho chiến lược lấy con người làm trung tâm của PGBank. Mỗi nhân viên được xem là một mắt xích quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của ngân hàng”, đại diện PGBank nhấn mạnh.

Theo đại diện ngân hàng, giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025” là bước tiến vững chắc giúp PGBank nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường lao động tài chính - ngân hàng.

Danh hiệu này không chỉ thể hiện sự công nhận của cộng đồng quốc tế mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo sức hút đối với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bích Đào