PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành suốt 20 năm, vừa qua đời ở tuổi 74 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Từ một doanh nhân, ông rẽ sang giáo dục và là người đặt nền móng cho Trường Nguyễn Tất Thành, từ cơ sở bán công (2002) lên cao đẳng (2005) và đại học (2011).

Trong suốt 20 năm làm hiệu trưởng, ông là đầu tàu, để lại dấu ấn lớn cho sự phát triển của nhà trường. Tin PGS Nguyễn Mạnh Hùng qua đời khiến đồng nghiệp và sinh viên vô cùng thương tiếc.

TS Tạ Xuân Tề, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM và hiện là Giám đốc điều hành Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, nhận định: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có được vị thế như ngày nay là nhờ công lao to lớn của PGS Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Hùng sớm nhận ra cơ hội phát triển từ một trung tâm dạy nghề. Ban đầu trường tập trung đào tạo nhân lực ngành may - lĩnh vực ông có nhiều kinh nghiệm - rồi mở rộng ra các ngành khác.

“Lúc đó, PGS Nguyễn Mạnh Hùng đã tham vấn tôi và tôi rất ủng hộ điều này. PGS Nguyễn Mạnh Hùng đã rất mạnh dạn và đưa trung tâm dạy nghề phát triển lên trung cấp, cao đẳng rồi đại học”, TS Tạ Xuân Tề nói.

Theo TS Tạ Xuân Tề, PGS Nguyễn Mạnh Hùng là người có hoài bão trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho nghề may và rộng ra cho toàn xã hội. Ông luôn tìm kiếm giải pháp, học hỏi những nơi có kinh nghiệm để phát triển nhà trường. Trong quá trình TS Tạ Xuân Tề làm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, ông Hùng luôn học hỏi kinh nghiệm từ đó.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành suốt 20 năm, vừa qua đời ở tuổi 74 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Sau khi nghỉ hưu, TS Tạ Xuân Tề từng làm Giám đốc điều hành Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong 2 năm. “PGS Nguyễn Mạnh Hùng tâm huyết với giáo dục, luôn làm việc suốt ngày đêm. Ông ăn uống giản dị, toàn tâm toàn ý cho sự phát triển của trường. Mọi thành tựu hiện nay của nhà trường - từ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên đến các nền móng phát triển - đều là dấu ấn của ông với tư duy đổi mới liên tục, phát triển liên tục", ông Tề nói.

PGS Nguyễn Mạnh Hùng cũng là người sống nhân hậu, chăm lo cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Với giảng viên, ông quan tâm đào tạo, giúp họ phát triển chuyên môn và cuộc sống. Ông luôn tìm cách thu hút nhân sự có trình độ cao về trường.

“Khi được giới thiệu một nhân lực có trình độ cao, PGS Nguyễn Mạnh Hùng không ngại tìm tới mời họ về trường công tác cho bằng được. Nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành đã về Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhờ sự nhiệt tình của ông”, TS Tạ Xuân Tề nói.

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT), cho biết ông bàng hoàng khi nhận tin PGS Nguyễn Mạnh Hùng qua đời.

Trong mắt ông, PGS Hùng là một lãnh đạo năng động, ham học hỏi và luôn sẵn sàng đổi mới. “Cái gì mới, cái gì hay, chỉ cần góp ý, ông đều lắng nghe và quyết liệt triển khai,” TS Vinh nói.

Ông cho biết khi được giới thiệu mô hình KOSEN, PGS Nguyễn Mạnh Hùng lập tức bắt tay xây dựng dự án, kết nối chuyên gia trong và ngoài nước với mong muốn đưa về Việt Nam một mô hình đào tạo chất lượng cao. Trong quá trình thảo luận, có những góp ý khiến nhà trường cảm thấy “bị làm khó”, nhưng theo TS Vinh, PGS Hùng luôn cầu thị và đặt chất lượng lên đầu.

TS Vinh cũng nhắc đến câu chuyện liên kết đào tạo ngành Dược ở Cửu Long. Khi phát hiện điều kiện không đảm bảo, ông đã đề nghị PGS Hùng dừng hợp tác để giữ uy tín cho nhà trường và quyền lợi người học.

“Tiễn PGS Nguyễn Mạnh Hùng về cõi vĩnh hằng, tôi chỉ muốn nói rằng, nếu có lúc nào đó khiến anh chạnh lòng, xin hãy hiểu cho tấm lòng của một người bạn luôn trân trọng sự minh bạch và chất lượng giáo dục. Tôi vẫn tự hào vì đã đồng hành cùng anh trên một hành trình đầy thử thách nhưng cũng thật ý nghĩa", TS Vinh chia sẻ.

Với PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, PGS Nguyễn Mạnh Hùng không chỉ là một nhà giáo dục bản lĩnh mà còn là người bạn đồng hành bền bỉ trong hành trình đổi mới giáo dục đại học.

“Tôi luôn nhớ thầy Hùng như một người ham học hỏi, cầu thị và không chấp nhận đứng yên. Sinh ra trong gia đình giản dị ở Hà Nội, ông đi lên bằng nghị lực, bằng những năm tháng du học ở Liên Xô, rồi về làm việc trong ngành ngoại thương và bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ vị trí Tổng giám đốc Công ty CP Dệt May Sài Gòn, ông mạnh dạn đưa doanh nghiệp cổ phần hóa - một bước đi tiên phong thời điểm đó. Nhưng điều khiến tôi nể phục nhất là giữa muôn vàn cơ hội kinh doanh, ông chọn quay về với giáo dục. Triết lý 'đào tạo gắn với thực tiễn, mang lại lợi ích cho người học, người dạy và xã hội' không phải khẩu hiệu mà là kim chỉ nam suốt cuộc đời ông”, ông Dũng nói.

Trong tâm trí ông Dũng, PGS Nguyễn Mạnh Hùng yêu trường như người cha chăm con. Mỗi lần nhắc đến sinh viên, ánh mắt và nụ cười ấm áp của ông luôn toát lên niềm tự hào, trách nhiệm và thương yêu.

“Trong những năm tôi làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, chúng tôi nhiều lần trao đổi về đổi mới giáo dục: chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, kết nối doanh nghiệp, truyền thông cho người học. Thầy Hùng thường ghé thăm trường, hỏi han cặn kẽ, ghi chép tỉ mỉ rồi mang những điều đó về áp dụng tại ĐH Nguyễn Tất Thành. Tôi vẫn nhớ những buổi ngồi bên ly trà, ông chậm rãi mà cương quyết nói: 'Giáo dục phải đổi mới, phải vì người học'. Nhìn NTTU hôm nay, tôi càng thấy rõ: tinh thần học hỏi ấy của ông đã trở thành linh hồn của ngôi trường.

Ông cũng là người thầy giàu tình cảm. Tôi nhớ ngày khai trương kênh UTE-TV năm 2017, thầy Hùng bất ngờ tặng trường chúng tôi 100 bộ bàn ghế để sinh viên có chỗ ngồi học nhóm. Món quà đó không phải là vật chất, mà là tấm lòng của người luôn nghĩ về sinh viên.

Với bạn bè, đồng nghiệp, thầy Hùng lại càng ấm áp. Hôm phát hiện bộ veston tôi mặc đã sờn cũ, ông đích thân đưa tôi đến nhà may Cao Minh để đặt may tặng một bộ mới. Đó không phải hành động xã giao mà là tình bạn thực sự, là sự quan tâm tinh tế của một người sống bằng trái tim. Đến giờ, điều tôi tiếc nhất là mong muốn của ông - mời tôi sang NTTU hỗ trợ trong thời điểm trường phát triển mạnh - cuối cùng không thực hiện được”, PGS Đỗ Văn Dũng hồi tưởng.

Phía Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhìn nhận PGS Nguyễn Mạnh Hùng đã lèo lái trường vượt qua khó khăn để vươn tới thành công. Từ con số không, ông đã biến một trung tâm dạy nghề ngành may thành một đại học đa ngành, đa bậc học với hàng chục nghìn sinh viên, đào tạo 5 khối ngành: Sức khỏe, Kinh tế, Kỹ thuật - Công nghệ, Xã hội - Nhân văn và Nghệ thuật. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và tấm lòng tâm huyết vì nền giáo dục nước nhà, ông đã kiến tạo một ngôi trường mang “thương hiệu” riêng, gắn liền triết lý đào tạo: “Thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp”.

Không chỉ là một nhà quản lý ưu tú, lãnh đạo xuất sắc, ông còn là người thầy mẫu mực, được các thế hệ sinh viên và đồng nghiệp kính trọng. Ông không ngừng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời là một nhà khoa học hăng say nghiên cứu, tìm tòi, trở thành tấm gương sáng cho nhiều thế hệ học trò.

Trong suốt sự nghiệp, ông đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Doanh nhân thành phố tiêu biểu; Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu…

"Hôm nay trái tim của người thầy ấy đã ngừng đập. Một cột trụ lớn của nhà trường vừa khép lại hành trình của mình, nhưng những thành tựu thầy dành cả đời cống hiến vẫn âm thầm chảy trong từng nhịp sống của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành", đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành bày tỏ.