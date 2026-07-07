PGS.TS, nhạc sĩ Huy Phương được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
14h ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao Quyết định số 1574/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm PGS.TS, nhạc sĩ Huy Phương giữ chức Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong thời hạn 5 năm.
Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, PGS.TS, nhạc sĩ Huy Phương hạnh phúc khi được Bộ VHTT&DL tin tưởng giao phó trọng trách. Anh mong được cống hiến toàn bộ năng lực bản thân; phát huy tối đa tinh thần dân chủ, minh bạch, sự sáng tạo của tập thể; thể hiện vai trò của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - đơn vị đầu tàu trong lĩnh vực đào tạo âm nhạc tại Việt Nam.
PGS.TS Huy Phương nhấn mạnh luôn ý thức rõ vai trò của người đứng đầu, không ngừng nỗ lực, làm tròn trách nhiệm và làm gương; giữ vững và phát huy những giá trị cốt lõi, văn hóa tốt đẹp mà Học viện đã xây dựng được; góp phần đưa Học viện phát triển đi lên theo đúng chủ trương mà Bộ VHTT&DL đề ra.
PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương sinh năm 1974, là con trai cố nhạc sĩ Huy Du - cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam và PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) - một trong những nhạc sĩ nữ thế hệ đầu sáng tác giao hưởng.
Năm 1980, Huy Phương được gia đình định hướng học piano. 8 tuổi, anh thi đỗ vào hệ sơ cấp 7 năm tại Nhạc viện Hà Nội dưới sự hướng dẫn của GS.TS, NGND Trần Thu Hà.
Năm 1989, Huy Phương được học bổng sang Nga du học tại Học viện Âm nhạc Liên bang Nga mang tên Gnesin. Sau 14 năm tu nghiệp, anh lần lượt tốt nghiệp xuất sắc các hệ Trung cấp, Đại học, Thạc sĩ biểu diễn piano và Tiến sĩ Âm nhạc học.
Năm 2003, anh về nước, làm việc tại Khoa Piano - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2009, anh giữ chức Trưởng bộ môn Hòa tấu - đệm thuộc Khoa Piano.
Năm 2014, Huy Phương được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Khoa Piano. Một năm sau, anh được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư.
Năm 2020, Huy Phương được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Đào tạo của Học viện. Năm 2021, nhạc sĩ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Huy Phương chia sẻ về âm nhạc của bố - nhạc sĩ Huy Du trong chương trình "Giai điệu kết nối" VTV
PGS.TS Nguyễn Huy Phương là con trai cố nhạc sĩ Huy Du. Anh tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện Âm nhạc Gnesin ở Nga nhưng quyết định về nước từ năm 2003 để giảng dạy tại Khoa Piano - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.