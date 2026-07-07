PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương sinh năm 1974, là con trai cố nhạc sĩ Huy Du - cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam và PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) - một trong những nhạc sĩ nữ thế hệ đầu sáng tác giao hưởng.

Năm 1980, Huy Phương được gia đình định hướng học piano. 8 tuổi, anh thi đỗ vào hệ sơ cấp 7 năm tại Nhạc viện Hà Nội dưới sự hướng dẫn của GS.TS, NGND Trần Thu Hà.

Năm 1989, Huy Phương được học bổng sang Nga du học tại Học viện Âm nhạc Liên bang Nga mang tên Gnesin. Sau 14 năm tu nghiệp, anh lần lượt tốt nghiệp xuất sắc các hệ Trung cấp, Đại học, Thạc sĩ biểu diễn piano và Tiến sĩ Âm nhạc học.

Năm 2003, anh về nước, làm việc tại Khoa Piano - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2009, anh giữ chức Trưởng bộ môn Hòa tấu - đệm thuộc Khoa Piano.

Năm 2014, Huy Phương được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Khoa Piano. Một năm sau, anh được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư.

Năm 2020, Huy Phương được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Đào tạo của Học viện. Năm 2021, nhạc sĩ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.