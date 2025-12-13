Sáng nay (13/12), bến phà Bình Quới, kết nối phường Bình Quới và phường Thủ Đức qua sông Sài Gòn đã chính thức hoạt động trở lại sau hơn một năm tạm ngưng.

Phà Bình Quới trên sông Sài Gòn hoạt động trở lại sau 1 năm tạm ngưng. Ảnh: TK

Sự kiện mang đến niềm vui, phấn khởi cho người dân hai bên bờ sông, khi thời gian di chuyển được rút ngắn xuống còn khoảng 5 phút, thay vì phải đi vòng nhiều km bằng đường bộ.

Ghi nhận trong ngày đầu phà vận hành trở lại, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn cho hành khách, từ trang bị áo phao, phương tiện, đăng kiểm đến giấy phép lái tàu.

Cảnh sát đường thủy kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho hành khách trong ngày phà Bình Quới hoạt động trở lại. Ảnh: TK

Hành khách được trang bị phao cứu sinh khi lên phà. Ảnh: TK

Ông Trần Văn Hoàng, chủ bến phà, cho biết ông rất phấn khởi khi bến hoạt động trở lại sau thời gian dài hoàn tất các thủ tục cần thiết. Ông cũng cam kết đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị an toàn như áo phao, dụng cụ cứu hộ và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Giá vé phà cũng có sự điều chỉnh, tăng thêm 1.000 đồng/lượt. Cụ thể: vé người đi bộ 3.000 đồng/lượt; người và xe đạp 4.000 đồng/lượt; người và xe máy 5.000 đồng/lượt; xe ba gác không chở hàng hóa 15.000 đồng/lượt. Riêng học sinh, sinh viên được miễn phí.

Người dân vui mừng khi phà hoạt động trở lại, giúp đi lại thuận lợi hơn. Ảnh: TK

Ông Nguyễn Văn Dũng (58 tuổi, phường Thủ Đức) cho biết, việc phà ngưng hoạt động hơn một năm qua khiến công việc bán vé số của ông gặp nhiều khó khăn. Nay phà hoạt động trở lại, ông mong mưu sinh sẽ thuận lợi hơn.

Trong khi đó, bà Trần Ngọc Chuyên (70 tuổi, phường Bình Quới) chia sẻ niềm vui khi con cháu và người dân không còn phải đi đường vòng xa, thường xuyên ùn tắc.

Có phà Bình Quới, người dân thoát cảnh đi vòng hàng km. Ảnh: TK

Trước đó, UBND phường Bình Quới và UBND phường Thủ Đức đã có quyết định gia hạn hoạt động bến phà Bình Quới do Công ty TNHH Bến đò Bình Quới vận hành.

Chính quyền địa phương yêu cầu bến phải tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, bão lụt, và đảm bảo an toàn giao thông.

Chủ bến chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn phương tiện và mọi sự cố giao thông phát sinh trong quá trình vận chuyển hành khách.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đang triển khai thi công tuyến kè tại khu vực bến.

Được biết, bến phà Bình Quới, tuyến kết nối đường thủy quận Bình Thạnh cũ và TP Thủ Đức cũ, đã tạm ngừng hoạt động từ tháng 7/2024 vì vướng mắc thủ tục pháp lý.