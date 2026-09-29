Khu đất rộng 3,5ha tại số 5-7 đường Đào Duy Anh (TP Hà Nội) đang được thu dọn mặt bằng để chuẩn bị xây dựng tổ hợp tháp đôi cao 99 tầng.

Những ngày qua, các công trình trên khu đất số 5 Đào Duy Anh được tháo dỡ, thu dọn mặt bằng. Nhiều máy móc, thiết bị phá dỡ hạng nặng được huy động để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Nhiều công trình trên khu đất đã được tháo dỡ, mặt bằng đang được thu dọn, để lộ khoảng đất trống rộng lớn.

Khu đất số 7 Đào Duy Anh là nơi tọa lạc của Khách sạn Kim Liên cùng các hạng mục dịch vụ đi kèm.

Được hình thành từ năm 1961 với tên gọi ban đầu là Khách sạn Bạch Mai, công trình sau đó đổi tên thành Khách sạn chuyên gia Kim Liên, từng phục vụ các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, khách sạn này cũng sẽ được phá dỡ để nhường chỗ cho tháp đôi hiện đại.

Khu đất dự kiến xây dựng tháp đôi nằm tại vị trí kết nối giao thông quan trọng ở phía Nam trung tâm Hà Nội, gần trục Lê Duẩn, hầm chui Kim Liên, Công viên Thống Nhất và các tuyến đường hướng về Quốc lộ 1A.



Quy mô dự án theo phương án đề xuất gồm 99 tầng nổi, 6 tầng hầm, chiều cao 568m, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 880.000m² (không tính tầng hầm), mật độ xây dựng khoảng 35%.

Nếu được triển khai, hai tòa tháp sau khi hoàn thành sẽ trở thành tổ hợp tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 toàn cầu.

Phối cảnh dự án

Bên cạnh chiều cao ấn tượng, dự án còn hướng tới xác lập nhiều kỷ lục thế giới như đại sảnh trên không lớn nhất, vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất, bảo tàng nghệ thuật và kỹ thuật số ở độ cao lớn nhất.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3-3,5 tỷ USD, thời gian hoàn thành vào năm 2030.