Những ngày cuối tháng 6, dọc đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định), hàng loạt căn nhà đã được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm dài 6,7km.

Dự án khởi công từ tháng 5/2025, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2027. Tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm phần lớn.

Dự án có tổng cộng 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng (897 trường hợp giải tỏa một phần và 1.293 trường hợp giải tỏa toàn bộ), chủ yếu tại các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn.

Hàng loạt máy móc hoạt động liên tục để phá dỡ những căn nhà cuối cùng nhằm kịp bàn giao theo dự kiến.

Xe cẩu phá dỡ một căn nhà hai tầng trên đường Bùi Hữu Nghĩa. Đa số các căn nhà ở đây đều có phần phía sau được cơi nới, lấn chiếm một phần lòng rạch Xuyên Tâm.

Người dân tất bật chuyển đồ, bàn giao nhà cho đơn vị phá dỡ. Dọc đường Bùi Hữu Nghĩa có nhiều hộ kinh doanh phụ tùng, sửa chữa xe đạp, xe máy nên việc di dời khiến không ít cửa hàng phải thanh lý hàng hóa, ngừng hoạt động hoặc tìm địa điểm mới.

Đứng trong căn nhà từng là cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe suốt nhiều năm, ông Trần Quân (57 tuổi) cho biết gia đình 8 người phải chia nhau tìm chỗ ở mới sau khi di dời.

Ông đã thuê được mặt bằng khác nhưng quyết định không tiếp tục kinh doanh vì chi phí thuê cao, đồng thời cho rằng vị trí mới không thuận lợi cho việc buôn bán như nơi cũ.

Chiều cuối tháng 6, bà Mai Thị Bích Thủy thu dọn từng món đồ để bàn giao mặt bằng. Bà cho biết căn nhà đã gắn với gia đình chồng gần một thế kỷ, còn bà cũng sống ở đây suốt 40 năm kể từ ngày về làm dâu.

Gia đình nhận khoảng 19 tỷ đồng tiền bồi thường, song việc phải rời đi vẫn khiến bà bồi hồi khi chia tay ngôi nhà thân thuộc và những người hàng xóm đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Việc phá dỡ đồng loạt nhiều căn nhà khiến bụi phát tán, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, thu gom vật liệu sau khi công trình được hạ giải.

Bên bờ rạch đối diện đường Bùi Hữu Nghĩa, một số căn nhà cuối cùng đang được tháo dỡ, để lộ phần khung gỗ.

Rạch Xuyên Tâm dài gần 9km, nối từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Nhiều năm qua, tuyến kênh này bị ô nhiễm nghiêm trọng do rác thải, nước thải sinh hoạt và tình trạng cơi nới, lấn chiếm lòng rạch, khiến môi trường sống của người dân trong khu vực xuống cấp.

Hai bên bờ rạch Xuyên Tâm đã được tháo dỡ. Riêng phía dọc đường Bùi Hữu Nghĩa có 112 căn hộ thuộc diện giải tỏa.

Những căn nhà dọc đường Bùi Hữu Nghĩa hoàn thành giải tỏa sáng 29/6.

Theo thiết kế, dự án cải tạo sẽ nạo vét lòng rạch với độ sâu khoảng 3,5m, mở rộng mặt cắt ngang lên 20–30m; đồng thời xây dựng hệ thống thu gom nước thải và nước mưa tách biệt. Hai bên rạch sẽ hình thành hệ thống đường giao thông, vỉa hè, công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị.