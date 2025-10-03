Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thanh Tú (tức Cơ, 36 tuổi, quê Tiền Giang), Lai Vi Thiệu (tự Nhóc, 27 tuổi, ngụ phường Tân Phú, TPHCM) cùng 21 đồng phạm khác về các tội danh, gồm: mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm. Đây là đường dây ma tuý 'khủng' từ Campuchia về TPHCM mà Công an quận Tân Bình (cũ) đã triệt phá hồi đầu năm 2024.

Lộ diện đường dây ma tuý của “anh 2” bên Campuchia và các mắt xích tại Việt Nam

Theo hồ sơ vụ án, chiều 22/2/2024 trinh sát Công an quận Tân Bình (cũ) phối hợp cùng Công an phường 13 (nay là phường Tân Bình) bất ngờ kiểm tra hành chính 1 căn hộ chung cư ở đường Ngô Bệ. Tại đây Công an bắt quả tang Phạm Công Chánh (43 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) đang cất giấu hơn 700g ma tuý.

Tang vật ma tuý thu giữ. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, công an đã bắt Lai Vi Thiệu cùng hàng loạt đối tượng liên quan. Trong đó, Chánh cùng 1 số đối tượng khác, nhận ma tuý từ Thiệu và chủ yếu từ đối tượng có biệt danh “anh 2” ở Campuchia chuyển về để để giao cho khách và được hưởng tiền công.

Thiệu khai, cuối năm 2023 khi làm nhân viên casino ở Campuchia thì có quen biết với đối tượng tên Minh, biệt danh là “anh 2”. Đối tượng này rủ Thiệu giao ma tuý cho khách ở Việt Nam, trả công hậu hĩnh. Thiệu đồng ý và từ đó tham gia. Sau này, Thiệu rủ thêm Chánh và một số đối tượng khác làm tay chân giao ma tuý cho các đại lý thứ cấp, do “anh 2” chuyển hàng từ Campuchia về. Các đối tượng trong đường dây đều trao đổi qua lại với “anh 2” thông qua mạng xã hội Telegram.

Công an lấy mẫu bồn nước thải để giám định và xác định có chất ma tuý, phù hợp với lời khai của các đối tượng khác về việc Lê Thanh Tú (tức Cơ) tiêu huỷ ma tuý khi bị vây bắt. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ hàng loạt đối tượng là đại lý nhận hàng từ “anh 2” chuyển từ bên Campuchia về hoặc thông qua các tay chân của ông trùm này tại Việt Nam.

Lai lịch “anh Cơ quận 8” buôn ma tuý luôn thủ súng ngắn trong người

Một đại lý ma tuý cỡ bự của “anh 2” tại Việt Nam phải kể đến là Lê Thanh Tú (tức Cơ). Theo đó, tối 26/2/2024 lực lượng Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra hành chính căn nhà ở đường số 59, phường An Hội Tây của đối tượng Lê Thị Thanh Hà (24 tuổi). Khi công an đang làm việc thì Tú đi bộ về nhà Hà, thấy vậy đối tượng này bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng công an truy đuổi theo sau. Tú định lên ô tô tẩu thoát nhưng bị giữ lại, liền rút súng chống trả nhưng kẹt đạn và nhanh chóng bị khống chế. Công an còn thu giữ trong người Tú 22g ma tuý. Đáng nói, Tú là trùm ma tuý lúc nào cũng thủ sẵn súng trong người nhưng thủ đoạn tinh vi khi viết sẵn một tờ giấy có nội dung “Tôi Lê Thanh Tú, SN 1989. Đồ này tôi nhặt được, tôi đi giao nộp cơ quan gần nhất của Bộ Công an. Tôi không nói sai, có gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Lê Thanh Tú khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Vài ngày trước khi sa lưới, Tú đã nhận của “anh 2” 11kg ma tuý ketamine, 6kg ma tuý đá, 10 bánh heroin. Trong mấy ngày, Tú đã bán được 6kg ma tuý ketamine, 6kg ma tuý đá, 2 bánh heroin, được tổng cộng gần 3,3 tỷ đồng, đã thanh toán cho “anh 2” 990 triệu đồng. Tất cả giao dịch mua – bán, Tú đều báo lại cho người tình, là Hà để ghi sổ sách.

Một ngày trước khi bị bắt, biết công an đang vây bắt, Tú đã tiêu huỷ số ma tuý còn lại trong nhà vệ sinh của một đàn em. Tú yêu cầu người tình gọi điện thoại báo cho ‘anh 2” biết.

Trong vụ án này, Tú bị đề nghị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Riêng tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Tú và một số đối tượng khác đã được tách thành vụ án riêng và TAND TPHCM đã đưa ra xét xử, tuyên án.

Còn người tình của Tú, là Hà cũng bị đề nghị truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” với vai trò giúp sức cho Tú.

Khẩu súng tang vật. Ảnh: CA

Được biết, Tú là tay anh chị có tiếng, thường gọi gọi với biệt danh “anh Cơ quận 8”. Tú có 4 tiền án gồm: 2 tiền án tội “Cướp giật tài sản”, 1 tiền án tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vụ khí quân sự, phương tiện kỹ thuật quân sự” và 1 tiền án tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Đồng thời, trong vụ án có trường hợp bị can Phạm Công Chánh đã tử vong nên Cơ quan CSĐT đình chỉ điều tra. Công an TPHCM cũng truy nã một bị can, là hot girl Ly “meo”, tức Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Meo hay Ly "Meo", quê xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, ngụ phường Đông Hoà, TPHCM) về tội “Không tố giác tội phạm”.