Ngày 10/3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý đối với số người trên và làm rõ các vi phạm hành chính của quán bar bị kiểm tra.

Trước đó, rạng sáng 10/3 các lực lượng nghiệp vụ Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Công an phường Tân Sơn Nhì bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar New Club nằm trên đường Thành Công.

Quán bar New Club. Ảnh: Linh An

Lúc này, trong quán bar có lượng lớn người đang vui chơi giải trí trong âm thanh nhạc sôi động vũ trường. Thấy bóng dáng công an, dân chơi túa ra nhiều hướng để thoát ra ngoài nhưng các cửa ra vào quán bar đã bị lực lượng chốt chặn.

Công an đưa hàng chục người nghi vấn về trụ sở để làm việc. Qua kiểm tra nhanh, công an xác định có hơn 20 người dương tính với ma tuý.

Trước đó, rạng sáng 21/1, lực lượng của Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM, Công an quận Tân Phú mở cuộc bao vây, đột kích tụ điểm ăn chơi núp bóng quán bar Phương Lâm trên đường Gò Dầu, cũng ơ phường Tân Sơn Nhì. 200 dân chơi bị công an đưa về làm việc và qua kiểm tra cũng xác định có hàng chục người dương tính với chất ma tuý.

Địa bàn phường Tân Sơn Nhì, quận quận Tân Phú tập trung nhiều quán bar, là điểm đến của dân chơi lúc nửa đêm về sáng. Ảnh: CA

Giữa năm 2023, Công an TP.HCM cùng Công an quân Tân Phú đột kích quán bar Paradise 89 Club, ở đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì. Công an đưa về trụ sở 108 người và xác định có 63 người dương tính với ma tuý.

Sau đó, công an đã khởi tố tổng quản lý cùng 4 nhân viên của quán bar trên về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý”. Còn 7 người khách bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.