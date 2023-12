Theo Page Six, Claudette Dion - chị gái Celine Dion - cho biết, nữ diva đang mất kiểm soát cơ thể, tình trạng suy nhược ngày càng trầm trọng hơn.

Lần hiếm hoi Celine Dion xuất hiện trước ống kính máy ảnh sau khi mắc bệnh hiếm gặp.

"Điều khiến tôi đau lòng là Celine vẫn luôn sống kỷ luật và làm việc chăm chỉ dù bị bệnh. Mẹ chúng tôi luôn ở bên em ấy, cho những lời khuyên nhủ, động viên để vượt qua mọi khó khăn lúc này", Claudette nói với tờ 7 Jours.

Claudette kể thêm rằng, Celine mong muốn được biểu diễn trở lại bất chấp viễn cảnh khó khăn.

“Cả chúng tôi và Celine đều có chung một giấc mơ là em ấy có thể quay trở lại sân khấu. Tôi cũng không biết điều đó liệu có trở thành hiện thực hay không", chị gái nữ ca sĩ My heart will go on chia sẻ.

Trước đó, tháng 12/2022, Celine đã thông báo phải hủy phần còn lại của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “Courage” do căn bệnh ngày càng tiến triển và không thể chữa khỏi.

Nữ ca sĩ phải hủy bỏ toàn bộ show diễn vì bệnh.

Bệnh hội chứng người cứng (SPS) là một dạng rối loạn thần kinh, tấn công cơ bắp của một người, bao gồm cả dây thanh âm và tim. Người mắc hội chứng này sẽ bị cứng dần trong cơ thể dẫn đến những cơn co thắt nghiêm trọng.

Chồng Celine Dion - René Angélil qua đời đã nhiều năm nhưng hiện cô có con 3 trai ở bên chăm sóc. Cô tâm sự các con luôn hỗ trợ mình và mang đến cho Celine Dion niềm hy vọng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng có trong tay đội ngũ bác sĩ giỏi.

Celine Dion, sinh năm 1968 tại Canada, gây chú ý với giọng hát nội lực và kỹ thuật điêu luyện. Những bài hát tạo nên tên tuổi của nữ nghệ sĩ là My heart will go on, The power of love, All by myself, Because you loved me...