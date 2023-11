Tháng 12 năm ngoái Celine Dion công bố mình bị mắc hội chứng cứng người (SPS) - một căn bệnh hiếm gặp liên quan đến hệ thần kinh gây ra tình trạng cứng cơ, co thắt và đau đớn. Điều này khiến nữ ca sĩ phải hủy bỏ mọi lịch trình biểu diễn cho tới tháng 4/2024 để tập trung điều trị.

Suốt thời gian dài Celine Dion không biểu diễn cũng như không xuất hiện công khai trước công chúng. Cuối tuần trước, giọng ca 55 tuổi vui vẻ tới dự trận khúc côn cầu giữa Vegas Golden Knights và Montreal Canadiens. Dù đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng giọng ca My Heart Will Go On cười nói vui vẻ và thậm chí còn hát vài câu khiến mọi người bất ngờ.

Tín hiệu lạc quan từ Celine Dion khiến người hâm mộ tràn ngập hy vọng về việc cô sẽ sớm trở lại biểu diễn.

Với các bệnh nhân mắc SPS, họ hầu như không thể làm gì ngoài ngồi trên xe lăn hoặc nằm một chỗ, không thể chăm sóc cho chính mình chứ chưa nói gì đến chuyện lao động, việc ca hát càng khó khăn. Căn bệnh nguy hiểm này có thể dẫn tới co thắt cơ dữ dội cũng những cơn đau tăng dần đến mức có thể làm trật khớp, thậm chí gãy xương.

Một nguồn tin thân cận của Celine Dion chia sẻ với tờ PEOPLE rằng nữ ca sĩ "đang làm mọi thứ có thể" để có đủ sức khỏe trở lại biểu diễn trực tiếp sau khi đã hủy hết các lịch trình đến tháng 4 năm sau.

Céline Dion - 'My Heart Will Go On'

Quỳnh An