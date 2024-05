Prime Video vừa công bố trailer chính thức của bộ phim tài liệu I Am: Celine Dion về cuộc đời nữ danh ca huyền thoại. Lần đầu tiên sau gần 2 năm công bố tình trạng sức khỏe của mình, Celine Dion trải lòng về cuộc sống khó khăn phải chiến đấu với bệnh tật và rời xa sân khấu trong phim tài liệu I Am: Celine Dion.

Tháng 12/2022, Celine Dion gây sốc khi chia sẻ tình hình sức khỏe của mình với người hâm mộ. Nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng (SPS) - một bệnh thần kinh với các đặc điểm của tình trạng tự miễn dịch.

Hội chứng người cứng là rối loạn vận động ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Căn bệnh có thể khiến những người mắc trở thành “bức tượng” không thể đi lại hoặc nói chuyện và chưa có biện pháp điều trị. Những cơn co thắt đã ảnh hưởng tới mọi hoạt động hàng ngày của Celine Dion, bao gồm cả việc hát.

Phim do Irene Taylor, nhà làm phim từng được đề cử Oscar đạo diễn.

Celine Dion buộc phải hủy tất cả các chuyến lưu diễn suốt 2 năm qua và chưa hứa hẹn ngày quay lại sân khấu. Căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thanh quản nữ ca sĩ khiến cô không thể hát như trước.

Trong phim tài liệu I Am: Celine Dion, các fan sẽ lần đầu được nghe Celine Dion chia sẻ về bệnh tật, chứng kiến khoảnh khắc đau đớn, tuyệt vọng của nữ ca sĩ khi phải dừng sự nghiệp và chiến đấu với những cơn đau. Trong trailer, Celine Dion bật khóc khi nhắc đến các vấn đề sức khỏe mình phải đối mặt gần đây và nói rất nhớ khán giả cũng như sân khấu.

“Làm show không khó mà hủy show mới khó. Tôi vẫn đang tập luyện chăm chỉ mỗi ngày nhưng tôi phải thừa nhận mình đang trong một cuộc chiến. Tôi nhớ khán giả lắm! Nếu không thể chạy, tôi sẽ đi bộ. Nếu không thể đi, tôi sẽ bò. Tôi sẽ không dừng lại. Hai năm qua là khoảng thời gian nhiều thách thức. Đó là hành trình tôi phải tìm hiểu về căn bệnh và tình trạng của mình để chung sống với nó, không để nó đánh bại mình", nữ ca sĩ nói.

Celine Dion khi đối mặt với bệnh tật. Ảnh: Prime Video

Celine Dion từng thắng 5 giải Grammy, nổi tiếng với My Heart Will Go On - ca khúc nhạc phim Titanic kinh điển giành tượng vàng Oscar năm 1998. Nữ ca sĩ đã bán được hơn 250 triệu đĩa nhạc trên toàn cầu.

Quỳnh An - Theo Variety, Deadline