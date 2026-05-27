9h ngày 26/5, tại quán cà phê Highlands Coffee Linh Đàm, hầu hết các bàn đã kín chỗ. Phần lớn khách hàng là sinh viên, người làm việc tự do có mặt từ sớm với máy tính và sách vở, ngồi kín nhiều dãy bàn.

Là sinh viên năm cuối một trường đại học tại Hà Nội, Nguyễn Khánh Linh cho biết căn hộ cô đang thuê nhỏ và nóng bức nên Linh chọn quán cà phê làm nơi học bài.

“Ở quán có điều hòa, wifi mạnh. Mỗi lần mình chỉ gọi một đồ uống khoảng 50.000 đồng nhưng thường ngồi 4-5 tiếng để làm đồ án”, Linh chia sẻ.

Nhiều quán cà phê tại Hà Nội đông nghịt khách dịp nắng nóng. Ảnh: D.A

Anh Trần Đức Mạnh, nhân viên công nghệ thông tin làm việc tự do, cũng kể rằng anh gần như “cắm rễ” ở quán cà phê cả ngày.

“Nắng nóng thế này nếu ở nhà bật điều hòa cả ngày tiền điện cũng cao. Ra quán cà phê vừa đổi không khí, vừa tiện làm việc. Thường tôi chỉ gọi thêm nước khi gặp khách hoặc làm việc lâu quá”, anh Mạnh nói.

Khảo sát tại nhiều quán cà phê quanh các trường đại học như khu vực Xuân Thủy, Chùa Láng, hay trên các tuyến phố lớn như Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh cho thấy phần lớn quán đều trong tình trạng kín chỗ từ sáng sớm đến chiều muộn.

Nhiều khách mang theo laptop, tài liệu để học tập, làm việc nhiều giờ liền. Không ít quán phải kê thêm bàn ghế hoặc tận dụng cả khu vực hành lang để phục vụ khách tránh nóng.

Do nắng nóng gay gắt, các khu vực ngoài trời gần như không có người ngồi. Nhiều chủ quán phải bật điều hòa hết công suất liên tục từ sáng đến tối, đồng thời trang bị thêm quạt cây, quạt hơi nước tại các khu vực đông người.

Khu vực cà phê ngoài trời không có khách ngồi. Ảnh: D.A

Doanh thu không tăng

Trái với suy nghĩ “khách đông là hốt bạc”, không ít chủ quán lại rơi vào cảnh doanh thu giảm, chi phí vận hành tăng cao.

Tại một quán cà phê ở khu vực Đống Đa, anh Lê Minh Quân cho biết lượng khách tăng mạnh trong khoảng một tuần trở lại đây, đặc biệt vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều. Tuy nhiên, doanh thu của quán không tăng như kỳ vọng do phần lớn khách đến tránh nóng, ngồi làm việc hoặc học bài trong thời gian dài nhưng chi tiêu thấp.

Nhiều khách chỉ gọi một cốc cà phê hoặc đồ uống có giá thấp nhất khoảng 30.000-40.000 đồng rồi ngồi từ sáng đến trưa. Quán thường xuyên kín chỗ nhưng hiệu quả kinh doanh không cao.

Theo anh Quân, chi phí vận hành trong mùa hè tăng đáng kể do hệ thống điều hòa phải hoạt động liên tục hết công suất. Trong khi đó, lượng đồ uống và đồ ăn gọi thêm không tăng khiến doanh thu nhiều ngày thậm chí thấp hơn cả cuối tuần dù lượng khách tăng mạnh.

Để cải thiện tình hình, quán triển khai thêm các món ăn nhẹ nhưng hiệu quả mang lại không đáng kể.

Chị Nguyễn Ly, chủ quán Lạc cà phê, cho hay lượng khách trong những ngày nắng nóng tăng khoảng 30%. Nhiều khách vào quán nghỉ ngơi trong nhiều giờ nhưng chỉ gọi một cốc nước giá thấp, trong khi chi phí điện, nước và nhân công đều tăng mạnh.

Theo chị Ly, trước đây khách đến quán chủ yếu để gặp gỡ bạn bè hoặc trao đổi công việc nên mức chi tiêu cao hơn. Trong khi đó, nhóm khách tới làm việc, tránh nóng thường khá tiết kiệm và ngồi rất lâu. Dù lượng khách đông nhưng không phải quán nào cũng đạt doanh thu khả quan trong thời điểm nắng nóng kéo dài.

Dù nhiều khách ngồi hàng giờ chỉ gọi một đồ uống giá thấp, song phần lớn chủ quán cho biết họ vẫn ngại nhắc nhở hay “đuổi khách” vì hiểu ai cũng có lúc khó khăn hoặc cần một không gian nghỉ ngơi, tránh nóng. Nhiều chủ quán cho rằng khách hàng có thể chi tiêu ít ở thời điểm hiện tại nhưng vẫn là khách hàng tiềm năng trong tương lai.

Thay vì áp dụng các quy định quá cứng nhắc, nhiều quán lựa chọn cách linh hoạt phục vụ để giữ thiện cảm với khách, dù điều này khiến áp lực chi phí vận hành ngày càng lớn trong mùa nắng nóng.